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«Продаю дешевле, чем покупаю у государства». Оправдывают ли себя солнечные батареи на частном доме
22.05.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Альтернативный источник электроэнергии
Сразу скажем, что солнечные батареи в Беларуси не производятся. Но в нашей стране есть ряд компаний, которые напрямую работают с производителями панелей, поставляют их в нашу страну и оказывают услуги по их монтажу, подключению к электрическим сетям энергоснабжающих организаций ГПО «Белэнерго».
— С каждым годом всё больше и больше белорусов интересуются солнечной энергетикой. Влияет на это западный опыт. Но поскольку солнечная электростанция — дорогостоящее оборудование, многим собственникам она просто не по карману. Для них мечта остаётся мечтой, — говорит инженер по наладке и испытаниям оборудования гомельской энергосервисной компании «ТеплоЭнергоЛюкс» Виктор Маршин. — Основная цель, которую преследуют люди — сэкономить на оплате электроэнергии.
Энергосервисная компания занимается данным направлением 3 года, имеет разрешительную документацию на поставку оборудования и в основном работает с КНР. За это время в организацию на установку солнечных электростанций поступили лишь единичные обращения собственников частных домов.
Виктор Маршин рассказывает, что в первую очередь солнечными батареями интересуются люди, проживающие в удалённых от электросетей населённых пунктах и усадьбах, на берегу рек и озёр, где возникают проблемы с подачей электричества.
Цена одной панели на 260 кВт⋅ч, включая налоги и транспортные расходы, в среднем составляет порядка 400 рублей. Для монтажа панелей потребуются соединительные кабели, стоимость которых зависит от длины трассы.
В комплект солнечной электростанции входит инвертор, который преобразовывает постоянный ток, вырабатываемый солнечной панелью, в переменный с изменением величины частоты или напряжения для использования. Обычно он представляет собой генератор периодического напряжения и по форме приближён к синусоиде или дискретному сигналу.
Что касается цены, то, например, инвертор мощностью порядка 1 кВт⋅ч стоит около 800 рублей. В среднем цены на прибор разнятся от 2200 рублей до 7000 рублей и выше.
Если у заказчика возникнет необходимость получать электричество автономно, то для этого понадобятся и аккумуляторные батареи. Цены на них варьируются от 400 до 800 рублей и зависят от количества часов на автономное использование электроэнергии. Таким образом, вся установка обойдётся заказчику в среднем в 3000 рублей.
— Но надо понимать, что в данном случае речь идёт о самом маломощном оборудовании. Оно даёт возможность пользоваться электричеством в минимальном размере, например, для работы небольшого энергоэффективного холодильника, телевизора или светодиодного освещения дома, — дополняет Виктор Маршин.
Качество у всех примерно одинаковое
Специалист уточняет, что качество солнечных панелей от разных мировых и европейских производителей находится примерно на одинаковом уровне. Китайские панели ничуть не хуже и конкурируют на мировом рынке. Все компании-производители работают по одной технологии и используют примерно одну и ту же элементную базу. Цены на панели во многом зависят от стоимости рабочей силы. Стоимость китайских панелей ниже, чем европейских, за счёт именно этого фактора.
Солнечная электростанция работает в автоматическом режиме. В ясные дни в батареях вырабатывается и накапливается электричество. В пасмурные -- электроэнергия расходуется из аккумуляторных батарей. Когда они истощаются, то установка в автоматическом режиме подключается к централизованным электросетям.
— По большому счёту, заказчики солнечных электростанций достигают своей цели. Но если отталкиваться от количества выработанной электрической энергии, то говорить об экономическом эффекте от работы оборудования сложно. Скорее, люди отдают дань моде или у них есть внутреннее убеждение, что часть электричества они получают от возобновляемого источника энергии — в данном случае солнца, — говорит инженер.
Проблема заключается и в том, что по законодательству частное лицо не может продавать государству излишки накапливаемой солнечной энергии. Такое право получили только юрлица. Но для разрешительной документации им потребуется собрать большой пакет документов, пройти множество согласований.
Инженер компании считает, что солнечная энергетика в Беларуси может получить толчок для развития лишь в случае финансовой поддержки заказчиков на государственном уровне. Например, большинство стран Европы, понимая, что будущее энергетики — за альтернативными источниками, всячески поощряют и субсидируют развитие данного направления. Виктор Маршин приводит пример Германии, где 85% собственников в целях экономии установили солнечные панели на крышах своих домов. Но они получают большую поддержку от государства.
Сегодня энергосервисная компания «ТеплоЭнергоЛюкс» делает упор на производство и монтаж солнечных коллекторов для получения от солнечной энергии горячей воды. Это более распространённое и перспективное в нашей стране направление.
Дом с солнечной электростанцией на «Голубых озёрах»
Дом с солнечными батареями мы нашли в глубинке Беларуси, на агротурбазе «Голубые озёра».
Идея оборудовать свой дом солнечной электростанцией мощностью 15 кВт⋅ч возникла у хозяина усадьбы Евгения Криволапова в 2015 году.
Владелец турбазы рассказывает, что выработанной летом в хорошие солнечные дни электроэнергии хватает на обеспечение оборудованного панелями жилого дома, дома семьи Евгения Криволапова, бани и здания биологической очистки сточных вод. Все остальные домики агротурбазы получают электричество от централизованной государственной электросети.
Был разработан проект установки, позволяющей не только получать электроэнергию для своих нужд, но и продавать излишки государству. В свою очередь, в случае недостатка собственной электроэнергии оборудование позволяет подключаться и подпитываться электроэнергией от централизованных сетей.
В щитке дома оборудован счётчик, который показывает количество закупаемой у государства электроэнергии и продаваемой.
— Вести учёт электроэнергии — это достаточно сложная арифметика. Я заключил договор с ГПО «Белэнерго». Все данные о закупаемой и продаваемой электроэнергии через мобильную сеть поступают в Минск и там обрабатываются. Тем не менее, каждый месяц я должен был предоставлять отчёты на бумажном носителе с подписью. Если честно, я устал от этой отчётности и сейчас её не веду. Хотя какое-то количество электроэнергии от моей установки поступает в электросети, но я на этом ничего не зарабатываю, — рассказывает Евгений Криволапов.
Продавать дешевле, чем покупать
Поначалу у владельца турбазы была задумка оборудовать солнечными панелями крышу не только одного дома, но и второго, чтобы вообще отказаться от услуг поставщика электроэнергии.
— Но практика показала, что эта затея себя не оправдывает. Экономического эффекта от установки на этом доме я не получил, — дополняет Евгений Криволапов.
На момент запуска солнечной электростанции коэффициент индексации тарифов на электроэнергию для юрлиц и предпринимателей в Беларуси составлял 2,5. С 1 июля 2017 года он снизился до 0,76. Получилось, что продавать свою электроэнергию стало гораздо дешевле, чем покупать у государства.
— После снижения коэффициента устанавливать солнечные батареи стало вообще нецелесообразно, — уточняет владелец турбазы. — Кроме того, есть большие перебои с подачей электричества в деревню. Из-за этого генератор вырубается, а за ним и вся система солнечных панелей. Дополнительно мне пришлось потратить большие деньги на приобретение мощного трансформатора.
Солнечная электростанция с китайскими панелями обошлась Евгению Криволапову в кругленькую сумму — порядка $22 000. Примерно $2000 пришлось потратить на покрытие крыши черепицей.
Стоит ли овчинка выделки?
Солнечная электростанция — модное направление в «зелёной» энергетике. Её можно оборудовать на дачном домике, небольшом жилом доме и коттедже. Конечная мощность солнечной станции зависит от того, какое количество оборудования и на какой период времени надо запитать.
Решение — устанавливать солнечную электростанцию или нет — остаётся за потребителем!
Фото: Павел Садовский
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Во многих странах Европы солнечные батареи для частных домов эффективно используются уже не один год. Получать электроэнергию из солнечных лучей заставляет людей...
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