«Продаю дешевле, чем покупаю у государства». Оправдывают ли себя солнечные батареи на частном доме

Сразу скажем, что солнечные батареи в Беларуси не производятся. Но в нашей стране есть ряд компаний, которые напрямую работают с производителями панелей, поставляют их в нашу страну и оказывают услуги по их монтажу, подключению к электрическим сетям энергоснабжающих организаций ГПО «Белэнерго».

— С каждым годом всё больше и больше белорусов интересуются солнечной энергетикой. Влияет на это западный опыт. Но поскольку солнечная электростанция — дорогостоящее оборудование, многим собственникам она просто не по карману. Для них мечта остаётся мечтой, — говорит инженер по наладке и испытаниям оборудования гомельской энергосервисной компании «ТеплоЭнергоЛюкс» Виктор Маршин . — Основная цель, которую преследуют люди — сэкономить на оплате электроэнергии.

Энергосервисная компания занимается данным направлением 3 года, имеет разрешительную документацию на поставку оборудования и в основном работает с КНР. За это время в организацию на установку солнечных электростанций поступили лишь единичные обращения собственников частных домов.

Виктор Маршин рассказывает, что в первую очередь солнечными батареями интересуются люди, проживающие в удалённых от электросетей населённых пунктах и усадьбах, на берегу рек и озёр, где возникают проблемы с подачей электричества.

Цена одной панели на 260 кВт⋅ч, включая налоги и транспортные расходы, в среднем составляет порядка 400 рублей. Для монтажа панелей потребуются соединительные кабели, стоимость которых зависит от длины трассы.

В комплект солнечной электростанции входит инвертор, который преобразовывает постоянный ток, вырабатываемый солнечной панелью, в переменный с изменением величины частоты или напряжения для использования. Обычно он представляет собой генератор периодического напряжения и по форме приближён к синусоиде или дискретному сигналу.

Что касается цены, то, например, инвертор мощностью порядка 1 кВт⋅ч стоит около 800 рублей. В среднем цены на прибор разнятся от 2200 рублей до 7000 рублей и выше.

Если у заказчика возникнет необходимость получать электричество автономно, то для этого понадобятся и аккумуляторные батареи. Цены на них варьируются от 400 до 800 рублей и зависят от количества часов на автономное использование электроэнергии. Таким образом, вся установка обойдётся заказчику в среднем в 3000 рублей.

— Но надо понимать, что в данном случае речь идёт о самом маломощном оборудовании. Оно даёт возможность пользоваться электричеством в минимальном размере, например, для работы небольшого энергоэффективного холодильника, телевизора или светодиодного освещения дома, — дополняет Виктор Маршин.