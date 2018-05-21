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"Руководитель одного из крупнейших фармпредприятий". Милиция раскрыла преступную схему в сфере закупок медпрепаратов

22.05.2018 10:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Милиция выявила преступную схему в сфере закупок медицинских препаратов, созданную руководителем одного из крупнейших государственных предприятий фармакологии Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что руководитель одного из крупнейших государственных фармпредприятий столицы давал незаконные указания подчиненным ему работникам не производить отпуск противогриппозной вакцины, которая была произведена на данном предприятии, организациям системы органов здравоохранения Беларуси, а реализовывать ее только одной частной структуре.

При этом в случае, если за приобретением вакцины обращались на завод-производитель, по поручению вышеуказанного руководителя потенциальных покупателей отправляли на данную частную фирму, которая, естественно, продавала вакцину уже с наценкой.

— Никакой, как было установлено оперативниками, целесообразности в подобной цепочке продавцов вакцины не было. Поликлиники, больницы и все заинтересованные в вакцине организации могли приобрести ее на заводе-изготовителе значительно дешевле. Однако, как показала проверка сотрудников УБЭП ГУВД Мингорисполкома, у руководителя государственного предприятия имелась своя личная заинтересованность во взаимоотношениях с фирмой-посредником, — рассказал начальник УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома Андрей Сачков.

В милиции отметили, что своими действиями руководитель завода-производителя причинил существенный вред правам и законным интересам граждан, а также вред государственным организациям в особо крупном размере.

Генеральной прокуратурой Беларуси 2 мая в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК Беларуси (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В настоящее время ведется следствие противоправной деятельности указанного должностного лица.

Напомним, в начале 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал разобраться с проблемой посредничества как в фармотрасли, так и в других сферах.

«Это касается всей страны. Посредники нас обдирают наголо, — подчеркнул руководительгосударства. — Давайте разбираться с этой проблемой».

Президент обратил внимание, что заработок посредников порой составляет половину от цены товара. «Это удорожает товар. Почему мы не занимаемся этим вопросом? Это вопрос номер один», — подчеркнул он.

 
 
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Руководитель давал указания подчиненным ему работникам не производить отпуск противогриппозной вакцины организациям системы органов здравоохранения Беларуси,...
 
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