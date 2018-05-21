|
Макей: Беларусь призывает ЕС к отмене оставшихся санкций
22.05.2018 10:37 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь призывает ЕС к отмене остающихся ограничительных мер. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на встрече с послами по особым поручениям стран — членов ЕС по делам «Восточного партнерства», передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы сожалеем, что в феврале Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Беларуси, которые уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение. В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять остающиеся ограничительные меры», — сказал министр. Владимир Макей подчеркнул, что позитивное сотрудничество за последние несколько лет принесли гораздо больше положительных результатов, чем предыдущие два десятилетия санкций.
В качестве шага по снятию остающихся ограничительных мер он отметил исключение спортивного оружия из оружейного эмбарго. Глава МИД также приветствовал намерения ЕС расширять отношения с Беларусью и поставить их на структурированную основу.
Напомним, 23 февраля Евросоюз
МИД выступил с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД считает, что ограничительные меры в отношении Беларуси уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)