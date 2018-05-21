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Макей: Беларусь призывает ЕС к отмене оставшихся санкций

22.05.2018 10:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь призывает ЕС к отмене остающихся ограничительных мер. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на встрече с послами по особым поручениям стран — членов ЕС по делам «Восточного партнерства», передает корреспондент БЕЛТА.


Фото с сайта photo.bymedia.net

«Мы сожалеем, что в феврале Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Беларуси, которые уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение. В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять остающиеся ограничительные меры», — сказал министр. Владимир Макей подчеркнул, что позитивное сотрудничество за последние несколько лет принесли гораздо больше положительных результатов, чем предыдущие два десятилетия санкций.

В качестве шага по снятию остающихся ограничительных мер он отметил исключение спортивного оружия из оружейного эмбарго. Глава МИД также приветствовал намерения ЕС расширять отношения с Беларусью и поставить их на структурированную основу.

Напомним, 23 февраля Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго в отношении Беларуси и санкции в отношении четырех чиновников, которых Брюссель подозревает в причастности к громким исчезновениям 1999−2000 годов.

МИД выступил с заявлением, что продление ограничительных мер не отвечает духу нормальных партнерских отношений между Беларусью и ЕС.

 
 
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Глава МИД считает, что ограничительные меры в отношении Беларуси уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение.
 
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