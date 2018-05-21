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Выявлена преступная схема в сфере закупок медицинских препаратов

22.05.2018 10:10 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 22 мая. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома выявили преступную схему в сфере закупок медицинских препаратов, созданную руководителем одного из крупнейших государственных предприятий фармакологии.

Как сообщает ГУВД, директор давал незаконные указания подчиненным не производить отпуск противогриппозной вакцины, произведенной на данном предприятии, организациям системы органов здравоохранения Беларуси, а реализовывать ее только одной частной структуре. При этом в случае, если за приобретением вакцины обращались на завод-производитель, по поручению руководителя потенциальных покупателей отправляли в данную частную фирму, которая продавала вакцину уже с наценкой.

"Никакой, как было установлено оперативниками, целесообразности в подобной цепочке продавцов вакцины не было. Поликлиники, больницы и все заинтересованные в вакцине организации могли приобрести ее на заводе-изготовителе значительно дешевле. Однако, как показала проверка сотрудников УБЭП ГУВД Мингорисполкома, у руководителя государственного предприятия имелась своя личная заинтересованность во взаимоотношениях с фирмой-посредником", — сообщил начальник управления Андрей Сачков.

Своими действиями руководитель завода причинил существенный вред правам и законным интересам граждан, а также вред государственным организациям в особо крупном размере.

Генеральной прокуратурой в отношении него возбуждено дело по ч. 3 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 мая. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома выявили преступную схему в сфере закупок медицинских...
 
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"Руководитель одного из крупнейших фармпредприятий". Милиция раскрыла преступную схему в сфере закупок медпрепаратов
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