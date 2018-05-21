|
Макей - Литве: Те, кто обвиняет Беларусь в "зависимости" от третьих стран, сами зависят от Беларуси
22.05.2018 12:35 — Новости Экономики | Tut.by
На встрече с послами по особым поручениям стран ЕС Владимир Макей высказался по поводу недавнего
По словам Владимира Макея, государственный суверенитет является высшей ценностью для Республики Беларусь. Глава МИД считает, что в современном мире не существует полностью самодостаточных стран. А некоторые из государств, которые обвиняют Беларусь в «зависимости» от третьих стран, сами в значительной степени зависят от Беларуси.
Министр высказался и по поводу очередей на белорусско-литовской границе, о которых говорил Линкявичюс. По его мнению, возникающие сложности с пересечением белорусско-литовской границы главным образом связаны с недостаточной развитостью таможенной инфраструктуры на литовской стороне. В этой связи литовской стороне рекомендовано довести ее состояние как минимум до такого уровня, которого достигла Беларусь при содействии ЕС. Белорусская сторона готова совместно с Литвой работать над устранением барьеров для поездок граждан и упрощением порядка пересечения границы.
Глава МИД Литвы, напомним, видит выход из ситуации на границе в модернизации пункта «Каменный Лог» с обеих сторон.
Ответил Макей и на обвинения литовской стороны по поводу БелАЭС. Глава белорусского МИД заявил, что вопреки заявлениям главы литовского МИД, Беларусь полностью открыта к диалогу по тематике строительства Белорусской АЭС с профильными международными структурами и, прежде всего, МАГАТЭ. А утверждения о том, что Беларусь, якобы, способна «манипулировать» мнением наиболее авторитетной в мире организации в сфере безопасности объектов ядерной энергетики, бездоказательны и не свидетельствуют о высоком профессионализме их авторов.
Министр иностранных дел также отметил, что Беларусь является надежным и предсказуемым партнером ЕС, а не источником нестабильности, и не требует для себя членства в Евросоюзе или каких-либо преференциальных отношений с ним. Белорусская сторона заинтересована в нормальном, прагматичном и взаимовыгодном сотрудничестве. В этой связи необходимо придать взаимоотношениям более структурированный и устойчивый характер в интересах обеих сторон и региональной стабильности в целом, подчеркнул Владимир Макей.
Напомним, на интервью главы литовского МИД также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На встрече с послами по особым поручениям стран ЕС Владимир Макей высказался по поводу недавнего интервью главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса TUT.BY.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)