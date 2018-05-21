На встрече с послами по особым поручениям стран ЕС Владимир Макей высказался по поводу недавнего интервью главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса TUT.BY. Об этом сообщает пресс-служба МИД .



Владимир Макей на встрече с послами по особым поручениям стран ЕС. Фото: пресс-служба МИД Беларуси

По словам Владимира Макея, государственный суверенитет является высшей ценностью для Республики Беларусь. Глава МИД считает, что в современном мире не существует полностью самодостаточных стран. А некоторые из государств, которые обвиняют Беларусь в «зависимости» от третьих стран, сами в значительной степени зависят от Беларуси.

Министр высказался и по поводу очередей на белорусско-литовской границе, о которых говорил Линкявичюс. По его мнению, возникающие сложности с пересечением белорусско-литовской границы главным образом связаны с недостаточной развитостью таможенной инфраструктуры на литовской стороне. В этой связи литовской стороне рекомендовано довести ее состояние как минимум до такого уровня, которого достигла Беларусь при содействии ЕС. Белорусская сторона готова совместно с Литвой работать над устранением барьеров для поездок граждан и упрощением порядка пересечения границы.

Глава МИД Литвы, напомним, видит выход из ситуации на границе в модернизации пункта «Каменный Лог» с обеих сторон.

Ответил Макей и на обвинения литовской стороны по поводу БелАЭС. Глава белорусского МИД заявил, что вопреки заявлениям главы литовского МИД, Беларусь полностью открыта к диалогу по тематике строительства Белорусской АЭС с профильными международными структурами и, прежде всего, МАГАТЭ. А утверждения о том, что Беларусь, якобы, способна «манипулировать» мнением наиболее авторитетной в мире организации в сфере безопасности объектов ядерной энергетики, бездоказательны и не свидетельствуют о высоком профессионализме их авторов.

Министр иностранных дел также отметил, что Беларусь является надежным и предсказуемым партнером ЕС, а не источником нестабильности, и не требует для себя членства в Евросоюзе или каких-либо преференциальных отношений с ним. Белорусская сторона заинтересована в нормальном, прагматичном и взаимовыгодном сотрудничестве. В этой связи необходимо придать взаимоотношениям более структурированный и устойчивый характер в интересах обеих сторон и региональной стабильности в целом, подчеркнул Владимир Макей.

Напомним, на интервью главы литовского МИД также отреагировало посольство Беларуси в Литве. В ведомстве заявили, что в отличие от министра иностранных дел Литвы, белорусская сторона рассматривает белорусско-литовские отношения комплексно, в них тема строительства БелАЭС является одним из элементов, пусть и тем, по которому у стран имеются серьезные расхождения.