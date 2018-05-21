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На пост Лебедько в ОГП претендует четыре кандидата
22.05.2018 15:14 — Новости Экономики | Tut.by
В июле в Объединенной гражданской партии пройдет отчетно-выборный съезд, на котором члены партии выберут нового председателя. О своем намерении баллотироваться на пост председателя партии уже заявили депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, заместитель председателя Василий Поляков, активист партии Сергей Скребец. Рассматривает такую возможность и заместитель председателя ОГП Николай Козлов. На
Напомним, о том, что возглавлявший партию ОГП 18 лет Анатолий Лебедько не планирует баллотироваться в лидеры на этих выборах, стало известно в апреле. Тогда
«Я 24 часа в сутки готов к любому из сценариев: что ко мне могут постучать и пригласить в Американку, попросят баллотироваться в лидеры или я буду поздравлять новых руководителей с избранием», — сказал тогда Лебедько.
Депутат Анна Канопацкая о своем намерении выдвигаться на пост главы партии
— Я убеждена — буду выдвигаться, — заявила в блиц-опросе Канопацкая.
— Вы человек занятый — это работа в Палате представителей, связанные с этим обязанности. На должности председателя ОГП надо много работать. Руководить формально вряд ли получится.
— Я — молодая, активная. И считаю, что сумею. Я руководила крупной организацией, и тут, как в старом советском фильме, сложно организовать трех человек, а потом количество не имеет значения. Сейчас я вполне справляюсь и с работой в Палате представителей, и с работой на округе, и с гражданской активностью. Так что мне будет несложно — я знаю, как это делать, и умею это делать.
— Успех лидера во многом определяет его команда. Какой вам видится ваша команда, которая смогла бы эффективно работать?
— Молодой, амбициозной, имеющей четкие цели и задачи, умеющей их выполнять.
— Есть ли у вас конкретная программа действий на посту председателя ОГП?
— Я не хотела бы сейчас раскрывать все карты. Когда я поеду на первую конференцию, я расскажу о своих планах, целях и задачах. Прежде всего это, как вы сказали, создание команды и представление новой программы партии.
Зампред ОГП Василий Поляков основной задачей считает сохранить преемственность и укрепить партию.
— Василий, вы выдвигаетесь на пост председателя ОГП. Почему?
— Наша партия привычно ассоциируется с предложениями по экономическим реформам, с программой «Миллион новых рабочих мест», с Антикоррупционной платформой. Если спросить людей, что они знают про ОГП, то они сразу отвечают: «О, у них сильные эксперты». Мне приятно это слышать, я горжусь тем, что являюсь членом ОГП — партии Михаила Чигиря, Станислава Богданкевича, Василия Шлындикова, Зинаиды Бондаренко, Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Юрия Хащеватского и многих других выдающихся беларусских политиков и культурных деятелей. Так вот я очень хочу, чтобы этот имидж партии интеллектуалов мы не утратили. Думаю, что смогу это сделать, у меня есть идеи и желание работать на это.
— Ваша команда? Кого вы предлагаете заместителями? Они уже дали согласие?
— Буду работать на то, чтобы сохранилась сегодняшняя команда. В настоящее время ведутся переговоры.
— Программа на посту председателя партии?
— Основными задачами я считаю:
1. Сохранить преемственность и уйти от потрясений внутри партии, укрепить партию.
За пост лидера ОГП решил бороться и
— Сергей, Вы выдвигаетесь на пост председателя ОГП. Почему?
— Хочу, чтобы партия под моим руководством добилась своей главной цели — прихода к власти.
— Ваша команда? Кого вы предлагаете заместителями? Они уже дали согласие?
— Члены партии и есть команда председателя. А заместителями — в случае моей победы — я бы предложил стать своим конкурентам, чтобы дать им возможность поработать в случае проигрыша.
— Программа на посту председателя партии?
— Программа у партии есть, она одобрена на прошлом съезде. Её сложно выполнять в условиях диктатуры. Но есть методики и наработки, которые даже в этих условиях позволят нарастить численность членов партии и увеличить ее финансирование.
Заместитель председателя ОГП Николай Козлов тоже будет выставлять свою кандидатуру.
— Николай, Вы выдвигаетесь на пост председателя ОГП. Почему?
— Я для себя окончательного решения не принял. Будут и городская, и областные конференции, я постараюсь поучаствовать в них, после этого приму решение.
— От чего будет зависеть ваше решение? Почему вообще этот вопрос встал для вас?
— Потому что мне небезразлична партия, прежде всего. Потому что не только мы — и я в частности — беспокоимся о судьбе партии, но и спецслужбы, как я говорил уже. Поэтому если я буду понимать, что требуется мое участие для того, чтобы остановить человека не очень надежного — а у нас имеет право выдвигаться любой член партии, — так вот в этом случае я, не задумываясь, вступлю с ним в борьбу.
— Кто будет в вашей команде, если вдруг так окажется, что вы станете председателем партии?
— Команда, которая стоит за плечами Анатолия Лебедько — это команда профессионалов, которая давно сформировалась, и я отношусь ко всем ее членам с большим уважением, так что я рассчитываю на их поддержку. Это костяк партии, интеллектуальный и ценностный, прежде всего.
— Они вас поддерживают?
— Да. У меня как заместителя председателя партии сложились со всеми членами этой команды рабочие отношения.
— Ваша программа на посту председателя партии?
— Программа партии, принятая съездом — это, понятно, руководство к действию. Но я считал бы своей главной задачей — сохранить партию, потому что времена и обстоятельства, в которых мы находимся, очень непростые. Мы стоим перед вызовами, которые надо преодолеть. Надо как минимум сохранить партию, а вообще — добавлять авторитета, наращивать репутацию, бороться и отстаивать свои ценности.
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Среди них депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, заместитель председателя Василий Поляков, экс-депутат парламента Сергей Скребец и заместитель...
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