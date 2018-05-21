На пост Лебедько в ОГП претендует четыре кандидата

В июле в Объединенной гражданской партии пройдет отчетно-выборный съезд, на котором члены партии выберут нового председателя. О своем намерении баллотироваться на пост председателя партии уже заявили депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, заместитель председателя Василий Поляков, активист партии Сергей Скребец. Рассматривает такую возможность и заместитель председателя ОГП Николай Козлов. На официальном сайте партии вышел блиц-опрос всех кандидатов.



Анатолий Лебедько. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, о том, что возглавлявший партию ОГП 18 лет Анатолий Лебедько не планирует баллотироваться в лидеры на этих выборах, стало известно в апреле. Тогда в комментарии для TUT.BY политик заявил, что на 13 апреля у него намерений баллотироваться нет. Но подчеркнул, что специфика Беларуси в том, что ситуация может измениться буквально за часы.

«Я 24 часа в сутки готов к любому из сценариев: что ко мне могут постучать и пригласить в Американку, попросят баллотироваться в лидеры или я буду поздравлять новых руководителей с избранием», — сказал тогда Лебедько.

Депутат Анна Канопацкая о своем намерении выдвигаться на пост главы партии заявила в марте. И объяснила, что на это ее подтолкнул «системный кризис» структуры. Анатолий Лебедько, кстати, выдвижение Канопацкой назвал «попыткой одновременно сесть на два политических стула». Но депутат, похоже, не передумала идти на выборы.



Анна Канопацкая и Анатолий Лебедько. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я убеждена — буду выдвигаться, — заявила в блиц-опросе Канопацкая.

— Вы человек занятый — это работа в Палате представителей, связанные с этим обязанности. На должности председателя ОГП надо много работать. Руководить формально вряд ли получится.

— Я — молодая, активная. И считаю, что сумею. Я руководила крупной организацией, и тут, как в старом советском фильме, сложно организовать трех человек, а потом количество не имеет значения. Сейчас я вполне справляюсь и с работой в Палате представителей, и с работой на округе, и с гражданской активностью. Так что мне будет несложно — я знаю, как это делать, и умею это делать.

— Успех лидера во многом определяет его команда. Какой вам видится ваша команда, которая смогла бы эффективно работать?

— Молодой, амбициозной, имеющей четкие цели и задачи, умеющей их выполнять.

— Есть ли у вас конкретная программа действий на посту председателя ОГП?

— Я не хотела бы сейчас раскрывать все карты. Когда я поеду на первую конференцию, я расскажу о своих планах, целях и задачах. Прежде всего это, как вы сказали, создание команды и представление новой программы партии.

Зампред ОГП Василий Поляков основной задачей считает сохранить преемственность и укрепить партию.



Фото: ucpb.org

— Василий, вы выдвигаетесь на пост председателя ОГП. Почему?

— Наша партия привычно ассоциируется с предложениями по экономическим реформам, с программой «Миллион новых рабочих мест», с Антикоррупционной платформой. Если спросить людей, что они знают про ОГП, то они сразу отвечают: «О, у них сильные эксперты». Мне приятно это слышать, я горжусь тем, что являюсь членом ОГП — партии Михаила Чигиря, Станислава Богданкевича, Василия Шлындикова, Зинаиды Бондаренко, Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Юрия Хащеватского и многих других выдающихся беларусских политиков и культурных деятелей. Так вот я очень хочу, чтобы этот имидж партии интеллектуалов мы не утратили. Думаю, что смогу это сделать, у меня есть идеи и желание работать на это.

— Ваша команда? Кого вы предлагаете заместителями? Они уже дали согласие?

— Буду работать на то, чтобы сохранилась сегодняшняя команда. В настоящее время ведутся переговоры.

— Программа на посту председателя партии?

— Основными задачами я считаю:

1. Сохранить преемственность и уйти от потрясений внутри партии, укрепить партию.

2. Работать на то, чтобы в президентской кампании от оппозиции был единый кандидат.

3. Сформировать команду, способную и готовую вернуть 7 миллионам граждан Беларуси право выбора и провести эффективные экономические и политические реформы, которые позволят каждому беларусу жить достойно, иметь хорошую работу с достойной зарплатой, чтобы без страха смотреть в завтрашний день.

За пост лидера ОГП решил бороться и бывший депутат парламента Сергей Скребец. Он планирует выполнять программу партии, принятую на прошлом съезде.



Фото: Радио Свобода

— Сергей, Вы выдвигаетесь на пост председателя ОГП. Почему?

— Хочу, чтобы партия под моим руководством добилась своей главной цели — прихода к власти.

— Ваша команда? Кого вы предлагаете заместителями? Они уже дали согласие?

— Члены партии и есть команда председателя. А заместителями — в случае моей победы — я бы предложил стать своим конкурентам, чтобы дать им возможность поработать в случае проигрыша.

— Программа на посту председателя партии?

— Программа у партии есть, она одобрена на прошлом съезде. Её сложно выполнять в условиях диктатуры. Но есть методики и наработки, которые даже в этих условиях позволят нарастить численность членов партии и увеличить ее финансирование.

Заместитель председателя ОГП Николай Козлов тоже будет выставлять свою кандидатуру.



Фото: ucpb.org

— Николай, Вы выдвигаетесь на пост председателя ОГП. Почему?

— Я для себя окончательного решения не принял. Будут и городская, и областные конференции, я постараюсь поучаствовать в них, после этого приму решение.

— От чего будет зависеть ваше решение? Почему вообще этот вопрос встал для вас?

— Потому что мне небезразлична партия, прежде всего. Потому что не только мы — и я в частности — беспокоимся о судьбе партии, но и спецслужбы, как я говорил уже. Поэтому если я буду понимать, что требуется мое участие для того, чтобы остановить человека не очень надежного — а у нас имеет право выдвигаться любой член партии, — так вот в этом случае я, не задумываясь, вступлю с ним в борьбу.

— Кто будет в вашей команде, если вдруг так окажется, что вы станете председателем партии?

— Команда, которая стоит за плечами Анатолия Лебедько — это команда профессионалов, которая давно сформировалась, и я отношусь ко всем ее членам с большим уважением, так что я рассчитываю на их поддержку. Это костяк партии, интеллектуальный и ценностный, прежде всего.

— Они вас поддерживают?

— Да. У меня как заместителя председателя партии сложились со всеми членами этой команды рабочие отношения.

— Ваша программа на посту председателя партии?

— Программа партии, принятая съездом — это, понятно, руководство к действию. Но я считал бы своей главной задачей — сохранить партию, потому что времена и обстоятельства, в которых мы находимся, очень непростые. Мы стоим перед вызовами, которые надо преодолеть. Надо как минимум сохранить партию, а вообще — добавлять авторитета, наращивать репутацию, бороться и отстаивать свои ценности.