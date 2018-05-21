"Сбербанк": Директивный рост зарплат будет разогревать инфляцию в Беларуси

Опережающий рост зарплат по сравнению с производительностью труда формирует предпосылки для ускорения инфляции в Беларуси. Такой вывод приводится в новом экономическом обзоре, который подготовил Центр макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

Комментируя экономическое развитие Беларуси, эксперты отмечают, что рост ВВП на 4,8% в январе-апреле во многом был профинансирован за счет внутренних источников.

«Основным драйвером ускорения стал внутренний спрос, который поддерживает рост и сейчас. Оборот розничной торговли в апреле вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всплеск потребительской активности и потребительского оптимизма происходит на волне стремительного роста доходов», — констатируют аналитики «Сбербанка».

Эксперты отмечают, что выполнение задания властей по увеличению зарплат привело к возникновению дисбаланса в экономике.

«Получив директивное указание, государственные предприятия начали увеличивать зарплаты. Для крайне неэффективного и масштабного госсектора подобные решения означают дополнительное давление на финансовые результаты», — считают аналитики «Сбербанка».

Аналитики констатируют, что средняя зарплата в марте 2018 года выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производительность труда в первом квартале увеличилась только на 5,9%. «Такой дисбаланс будет оказывать давление на курс белорусского рубля и подогревать инфляцию», — предполагают экономисты российского «Сбербанка».

Напомним, инфляция в январе-апреле 2018 года в Беларуси составила 2,8%. Власти ранее поставили задачу обеспечить в нынешнем году рост потребительских цен не более чем на 6%.