﻿ "Сбербанк": Директивный рост зарплат будет разогревать инфляцию в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Сбербанк": Директивный рост зарплат будет разогревать инфляцию в Беларуси

22.05.2018 15:29 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Опережающий рост зарплат по сравнению с производительностью труда формирует предпосылки для ускорения инфляции в Беларуси. Такой вывод приводится в новом экономическом обзоре, который подготовил Центр макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

Комментируя экономическое развитие Беларуси, эксперты отмечают, что рост ВВП на 4,8% в январе-апреле во многом был профинансирован за счет внутренних источников.

«Основным драйвером ускорения стал внутренний спрос, который поддерживает рост и сейчас. Оборот розничной торговли в апреле вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всплеск потребительской активности и потребительского оптимизма происходит на волне стремительного роста доходов», — констатируют аналитики «Сбербанка».

Эксперты отмечают, что выполнение задания властей по увеличению зарплат привело к возникновению дисбаланса в экономике.

«Получив директивное указание, государственные предприятия начали увеличивать зарплаты. Для крайне неэффективного и масштабного госсектора подобные решения означают дополнительное давление на финансовые результаты», — считают аналитики «Сбербанка».

Аналитики констатируют, что средняя зарплата в марте 2018 года выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производительность труда в первом квартале увеличилась только на 5,9%. «Такой дисбаланс будет оказывать давление на курс белорусского рубля и подогревать инфляцию», — предполагают экономисты российского «Сбербанка».

Напомним, инфляция в январе-апреле 2018 года в Беларуси составила 2,8%. Власти ранее поставили задачу обеспечить в нынешнем году рост потребительских цен не более чем на 6%.

 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опережающий рост зарплат по сравнению с производительностью труда формирует предпосылки для ускорения инфляции в Беларуси. Такой вывод приводится в новом...
 
Новости дня
Новости экономики
 
На пост Лебедько в ОГП претендует четыре кандидата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика