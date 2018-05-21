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В казахстанской оружейной выставке KADEX-2018 примут участие 12 белорусских предприятий
22.05.2018 15:47 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 22 мая. Предприятия оборонного сектора экономики Беларуси представят новейшие технологии и возможности ВПК на международной выставке KADEX-2018, которая пройдет в Астане 23—26 мая.
Как сообщил БелаПАН представитель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Владимир Лавренюк, белорусские экспоненты — 12 организаций, различной ведомственной подчиненности и форм собственности, в том числе РУП "НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов" НАН Беларуси, ЗАО "НТЛАБ-СИСТЕМЫ", ОАО "Завод "Оптик", ОАО "ММЗ имени С.И. Вавилова — управляющая компания холдинга "БелОМО", ТОО "Мидивисана Инжиниринг", ОАО "Моготекс", научно-производственное республиканское унитарное предприятие "НИИ ТЗИ" разместят свои экспозиции как на самостоятельных стендах, так и на стендах казахстанских партнеров.
Инновационную продукцию Госкомвоенпрома Беларуси на выставке представят OAO "КБ "Радар" — управляющая компания холдинга "Системы радиолокации", ОАО "Агат — электромеханический завод" холдинга "Геоинформационные системы управления", ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", ГВТУП "Белспецвнештехника".
По словам Владимира Лавренюка, организации системы Госкомвоенпрома представят новейшие оборонные технологии и возможности белорусского ВПК в создании интегрированных автоматизированных систем управления войсками разного уровня, отечественные технологии по выпуску беспилотных комплексов самолетного типа тактического звена и беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы в области наземной и воздушной обороны, в том числе решений по противодействию и радиоэлектронной борьбе с беспилотными летательными аппаратами, белорусские проекты по разработке мобильных средств связи и модернизации авиационной техники, а также передовые разработки в области современного оптического и оптико-электронного приборостроения.
Белорусскую делегацию на выставке возглавит заместитель председателя Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. 23 мая в работе KADEX примет участие председатель ГВПК Олег Двигалев.
Белорусская делегация планирует провести деловые встречи и переговоры с руководством вооруженных сил и министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана по перспективам развития двустороннего военно-технического сотрудничества, а также с главами ряда делегаций оборонной промышленности иностранных государств, руководителями и представителями компаний —участниц выставки.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 22 мая. Предприятия оборонного сектора экономики Беларуси представят новейшие технологии и возможности ВПК на международной выставке KADEX-2018, которая пройдет...
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