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Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на заводе "Алкид"
22.05.2018 14:30 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 22 мая. Минским РОСК возбуждено дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности при взрывоопасных работах, повлекшего по неосторожности причинение телесных повреждений (ч. 2 ст. 302 УК), в связи с происшествием на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик (НПООО "Алкид") в деревне Королев Стан Минского района, сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног.
По информации следственных органов, утром 22 мая в здании предприятия произошел взрыв, повлекший возгорание и повреждение находящихся рядом транспортных средств. На момент ЧП в производственном помещении находились работники. Четверо мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу, двое из них в тяжелом состоянии.
После локализации пожара следователи с участием сотрудников МЧС и экспертов в области пожаро- и взрывотехники незамедлительно приступили к осмотру места происшествия.
В рамках уголовного дела идет допрос свидетелей, работников, должностных лиц организации, производится выемка оборудования, документации, касающейся производственного процесса.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 22 мая. Минским РОСК возбуждено дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности при взрывоопасных работах,...
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