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Новый посол Беларуси в Швеции: "Ледніковы перыяд" паміж Беларуссю і Швецыяй скончыўся

22.05.2018 16:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Новый посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик считает, что в двусторонних отношениях наступил новый период. Об этом он заявил после своего назначения на новую должность.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«Пасла ў Стакгольме не было шэсць гадоў. Зараз жа мы маем усе падставы казаць, что „ледніковы перыяд“ паміж Беларуссю і Швецыяй скончыўся», — рассказал TUT.BY Дмитрий Мирончик.

По словам Мирончика, полностью удалось нормализовать межгосударственные отношения и наладить диалог, в том числе по вопросам, где позиции не совпадают.

«Вытрымалі выпрабаванне кантакты ў гуманітарнай, экалагічнай, адукацыйнай і іншых непалітычных сферах. На жаль, ад холаду ў адносінах найбольш пацярпела эканамічнае супрацоўніцтва. Будзем мэтанакіравана працаваць, каб вярнуць гандаль на былы ўзровень. Зараз беларускія кампаніі і грамадзяне маюць, куды звяртацца па падтрымку ў Швецыі, і мы зробім усё, каб ім дапамагчы», — сказал новый посол.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко сделал ряд кадровых назначений. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Швеция был назначен пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик. В МИД Мирончик работает с 1998 года. Он занимал должности атташе, второго и первого секретаря управления гуманитарного сотрудничества, работал в посольстве Беларуси в ФРГ и Италии. Начальником пресс-службы МИД Мирончик проработал 4 года, сменив на этой должности Андрея Савиных.

Почему посла Беларуси в Швеции не было шесть лет?

Напомним, 4 июля 2012 года одномоторный самолет, которым управляли сотрудники шведской PR-компании Studio Total, несанкционированно пересек воздушную границу Беларуси. Он провел в воздушном пространстве страны около полутора часов, сбросив над Ивенцом и окраиной Минска более 800 плюшевых медвежат с записками в поддержку демократии в Беларуси.

Поначалу к этой информации отнеслись с недоверием. Минобороны и Госпогранкомитет по очереди ее опровергали. После того как авторы и исполнители идеи из шведской PR-компании Studio Total сняли маски и опубликовали видео из самолета над Беларусью, белорусские власти подтвердили информацию. В итоге задержали риелтора, сдававшего шведам квартиру в Минске, и журналиста Антона Суряпина, первым опубликовавшего фото мишек на белорусской траве.

26 июля о «плюшевом десанте» высказался Александр Лукашенко: «Этот самолет был вовремя обнаружен. Но почему начальники не пресекли этот полет? Кого жалели? Это головотяпство конкретных исполнителей или ошибки в самой системе охраны государственной границы в воздушном пространстве?»

1 августа 2012 года после скандала с плюшевыми медведями МИД Швеции получил уведомление о высылке своего посла из Беларуси. Белорусские власти не продлили Стефану Эрикссону разрешение на работу. Тогда в пресс-службе шведского МИД заметили, что официальных объяснений случившегося со стороны Беларуси не было. «Но очевидно, что это связано с его активностью в поддержку демократических ценностей», — сказали там.

Со своей стороны в пресс-службе белорусского МИД заметили, что Беларусь «не выдворяла шведского посла, принято решение о непродлении его аккредитации».

2 августа глава МИД Швеции выдвинул требование к двум белорусским дипломатам выехать из Стокгольма. Шведские власти также заявили, что в стране не будет принят новый посол Беларуси. До того как Эрикссону пришлось покинуть Беларусь, разразился скандал с плюшевыми медведями.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам Дмитрия Мирончика, полностью нормализовались межгосударственные отношения и наладился диалог, в том числе по вопросам, где позиции Беларуси и Швеции не...
 
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