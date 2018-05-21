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Девять реализованных в 2017 году госпрограмм признаны высокоэффективными

22.05.2018 15:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Девять реализованных в 2017 году госпрограмм признаны высокоэффективными

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять реализованных в 2017 году госпрограмм признаны высокоэффективными, сообщил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году реализовывалось 20 государственных программ, подлежащих оценке. По всем программам определены ответственные заказчики и объемы финансирования. Эффективность реализации государственных программ оценивает специально созданная межведомственная комиссия. Согласно представленному этой комиссией сводному отчету, из реализуемых в 2017 году государственных программ девять признаны высокоэффективными", - отметил Андрей Кобяков. Пять программ признаны эффективными, еще пять - среднеэффективными. Оценка эффективности госпрограммы "Малое и среднее предпринимательство" будет проведена чуть позже с учетом официальных статистических данных.

Глава правительства напомнил, что по итогам 2016 года высокоэффективными были 14 госпрограмм. "Хотелось бы понимать: итоги текущего года - это результат совершенствования Минэкономики подходов к оценке эффективности госпрограмм или это уже недоработка ответственных заказчиков? Результаты выполнения сводных целевых показателей госпрограмм лучше, чем в прошлом году, но еще далеки от идеала. Из 51 не выполнено 5, то есть десятая часть", - сообщил он.

Андрей Кобяков обратил внимание, что при этом до сих пор не решена проблема объективности планирования показателей. По результатам оценки, отдельные из них перевыполнены в несколько раз. Например, по МАРТ показатель по приросту объектов бытового обслуживания в районных центрах и сельской местности перевыполнен в 57 раз, по МИД - превышение в 10 раз сводного показателя по мероприятиям, проводимым с участием белорусов зарубежья. По Минприроды по запасам пресной воды перевыполнение в 3 раза. "Эти вопросы мы уже обсуждали на заседании Президиума Совета Министров в прошлом году. Складывается такое впечатление, что работа возглавляемой Минэкономики межведомственной комиссии сводится только к мониторингу показателей. Нет должного анализа и координации работы заказчиков госпрограмм", - заявил премьер-министр. Он попросил Министерство экономики аргументированно доложить, насколько объективны результаты (эффективность) реализации госпрограмм, где есть успехи, кто и в чем конкретно не дорабатывает, какие меры принимаются по решению проблемных вопросов.

Глава правительства обратил внимание на выполнение госпрограмм в сфере дорожного и коммунального хозяйств. "По состоянию развития этих госпрограмм население зачастую судит о деятельности правительства в целом. Пока данные программы оцениваются межведомственной комиссией как среднеэффективные", - заявил он.

Так, в рамках реализации государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог выполнено всего 12 из 20 показателей при практически полном освоении (98,2%) выделенных на ее реализацию средств. "Напомню, что главой государства поставлена задача - отремонтировать и реконструировать к 2021 году не менее 7 тыс. км местных дорог. По факту имеем почти 1,5 тыс. км, около 20% от задания. По государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" не выполнена треть показателей при полном освоении средств", - сообщил премьер-министр.

Андрей Кобяков подчеркнул, что 2017 год стал вторым годом, когда правительство работало по новой системе формирования и финансирования государственных программ. "Государственные программы сформированы на основе приоритетов социально-экономического развития, утвержденных пятилетней программой. Государственные ресурсы распределяются на основе программно-целевого метода в бюджетном процессе. Думаю, было достаточно времени, чтобы приспособиться к новому порядку. Поэтому сегодня уже есть возможность проанализировать и оценить качество и эффективность работы руководителей госорганов, ответственных заказчиков госпрограмм", - констатировал он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять реализованных в 2017 году госпрограмм признаны высокоэффективными, сообщил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на...
 
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