Чистая прибыль реального сектора упала на треть, реальная зарплата бюджетников выросла на 10,8%

Чистая прибыль предприятий реального сектора в первом квартале 2018 года упала на 36% до 1,859 млрд рублей, прибыль до налогообложения упала на 28,6% до 3,472 млрд рублей. Об этом говорится в докладе Минфина «О состоянии государственных финансов Республики Беларусь».

По данным Белстата, ВВП в январе-марте 2018 года составил 26 млрд рублей в текущих ценах и вырос по сравнению с январем-мартом 2017 года на 5,1% в сопоставимых ценах. Правда, по итогам четырех месяцев темпы замедлились до 4,8%.

По итогам квартала доходы консолидированного бюджета составили 8,5 млрд рублей и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 24,2% в номинальном выражении (в реальном — на 13%).

Основная доля доходов бюджета (82,9%) сформирована за счет налоговых поступлений, которые увеличились на 19,2% в номинальном выражении (в реальном выражении — на 8,5%). Неналоговые доходы сложились в сумме 935,8 млн рублей (+11% в номинальном выражении и +1% в реальном).

Основной удельный вес (91,8%) в общем объеме налоговых поступлений занимают: НДС (36%), налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности (18,2%), подоходный налог (16,5%), акцизы (8,4%), налоги на собственность (6,4%), налог на прибыль (6,3%).

Расходы консолидированного бюджета в январе-марте профинансированы в сумме 7,074 млрд рублей (+11,7% в номинальном выражении и +1,6% — в реальном). В частности расходы на общегосударственную деятельность составили 1,755 млрд рублей, или почти четверть расходов. Причем около 44% всех расходов на общегосударственную деятельность занимали расходы на обслуживание госдолга, которые по сравнению с январем-мартом 2017 года увеличились в номинальном выражении на 14,2%, в реальном выражении — на 3,9%.

Объем средств, направленных на финансирование образования составил 1,340 млрд рублей, здравоохранение — 1,026 млрд рублей.

Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» за квартал составили 948,4 млн рублей, или 13,4% всех бюджетных расходов, 40,2% из которых направлено на поддержку и развитие сельского хозяйства.

В разрезе экономической классификации значительная часть бюджетных средств пошла на зарплаты и страховые взносы бюджетников — 2,526 млрд рублей. Эти расходы выросли в номинальном выражении на 21,8% (в реальном — на 10,8%), составив 35,7% от общего объема бюджетных расходов.

На капитальные расходы направлено 652,2 млн рублей бюджетных средств, или 9,2% всех расходов +11,3% в номинальном выражении, +1,3% — в реальном).

Консолидированный бюджет за январь-март исполнен с профицитом в размере 1,390,3 млрд рублей.