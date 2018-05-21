К сведению индивидуальных предпринимателей Лоевщины

В целях создания условий для самозанятости граждан и максимального вовлечения трудоспособного населения в экономическую деятельность Указом Президента Республики Беларусь № 337 «О регулировании деятельности физических лиц», расширен перечень видов деятельности, не относящихся к предпринимательской. Указанные обстоятельства повлекли за собой рост обращений индивидуальный предпринимателей в регистрирующий орган в связи с прекращением деятельности. Проводимые налоговыми органами проверки, в с связи с прекращением деятельности индивидуальных предпринимателей, устанавливают характерные ошибки, влекущие за собой необоснованное затягивания продолжительности периода прекращения деятельности ИП, в связи с чем ИМНС по Речицкому району разъясняет основные этапы, которые необходимо пройти при прекращении деятельности индивидуальному предпринимателю.

Для прекращения деятельности необходимо, заполнить и предоставить заявление установленной формы, которое подается в местный исполнительный и распорядительный орган по месту регистрации ИП. Это заявление имеет установленную Министерством юстиции форму. Бланк можно найти в интернете или в отделе регистрации. Подавать заявление можно собственноручно либо через доверенное лицо. Заверяется заявление личной подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии).

При подаче заявления понадобится: -документ, удостоверяющий личность; — квитанция, подтверждающая оплату объявления в журнале «Юстиция Беларуси.

С момента представления данного заявления в регистрирующий орган индивидуальный предприниматель приобретает статус находящегося в стадии прекращения деятельности. Он имеет право, например, производить исчисление и уплату налогов, осуществлять расчеты с кредиторами. А вот заключать новые договоры, связанные с бизнесом, предприниматель не вправе.

Следующим обязательным этапом ликвидации будет объявление о прекращении деятельности в приложении к журналу «Юстиция Беларуси». На сайте журнала выделена специальная страница с инструкциями на этот счет.

Дата публикации объявления дает старт двухмесячному сроку предъявления требований кредиторов. Долги, о которых заявлено в этот период подлежат погашению до закрытия ИП (иначе закрытия не произойдет).

С 3 сентября 2017 г. вступило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. N 500 «О некоторых вопросах оказания аудиторами услуг по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности)». Указанный нормативный правовой акт регламентирует порядок оказания аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей услуг по независимой оценке деятельности субъектов при их ликвидации. Таким образом, субъекты хозяйствования получили реальную возможность провести ликвидацию (прекращение деятельности) без проведения проверки государственными органами, заключив договор с аудиторской организацией, аудиторами на оказание услуг. Данная процедура не обязательна. В течение 20 рабочих дней после подачи заявления о закрытии ИП необходимо подать заключение об аудиторской оценке в контролирующие органы.

Необходимо самостоятельно сообщить в налоговые органы о начале процедуры прекращения деятельности. Это надо сделать в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления в регистрирующий орган.

При прекращении деятельности индивидуальный предприниматель обязан представить налоговые декларации (расчеты) по каждому налогу, в отношении которых он признан плательщиком, и уплатить эти налоги.

Так, п. 2 ст. 63 Налогового кодекса установлено, что ИП представляет налоговую декларацию в течение пяти рабочих дней со дня представления в регистрирующий орган заявления о прекращении деятельности за истекший налоговый период и (или) за период с начала текущего налогового периода по день подачи заявления о прекращении деятельности включительно, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Индивидуальный предприниматель обязан уплатить налоги не позднее 22-го числа месяца, следующего за месяцем представления налоговой декларации (расчета) в связи с прекращением деятельности (п. 4 ст. 38 НК). При этом указанный срок одинаков для всех видов налогов.

Далее, если в период осуществления деятельности использовались бланки с определенной степенью защиты, контрольные знаки, то необходимо сделать инвентаризацию данных объектов и представить в налоговый орган акт на их списание. Также необходимо снять с государственной регистрации кассовое оборудование.

Если договор с аудиторской организацией не заключен, необходимо представить документы связанные с осуществлением предпринимательской деятельности в налоговые органы для проведения налоговой проверки в связи с прекращением предпринимательской деятельности.

После завершения проверок, полного расчета с кредиторами и бюджетом начинается завершающая стадия прекращения деятельности предпринимателя.

Завершающим этапом ликвидации ИП будет сдача некоторых документов в архив, в случае, если привлекались работники при осуществлении своей деятельности, а свидетельства и печати в исполком. Деятельность ИП считается прекращенной с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении их из этого регистра.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 3-03-19.

А.Д. Кравцов,

заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Речицкому район.