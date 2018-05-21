﻿ Полоцкую универсальную базу пытаются спасти от банкротства. В том числе, с помощью плодово-ягодных вин. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полоцкую универсальную базу пытаются спасти от банкротства. В том числе, с помощью плодово-ягодных вин

22.05.2018 16:57 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Экономический суд области признал экономически несостоятельным предприятие «Полоцкая универсальная база» и ввел на нем процедуру санации на 18 месяцев.

Постановление суда принималось с учетом решения собрания кредиторов, которое большинством голосов одобрило план санации предприятия. Согласно экспертизе финансового состояния должника, платежеспособность универсальной базы возможно восстановить.

Осуществить это планируют за счет увеличения объемов продаж плодово-ягодных вин, продажи неиспользуемого имущества и сдачи в аренду недвижимости, взыскания дебиторской задолженности.

Срок для проведения санации установлен до 18 ноября 2019 года.

Производство по делу о банкротстве «Полоцкой универсальной базы» возбуждено в октябре 2017 года по инициативе должника. Задолженность предприятия по состоянию на апрель 2018-го превысила 8,4 млн рулей, в том числе почти 2,3 млн рублей составляют долги перед бюджетом. Имущество предприятия оценивают в сумму около 13,5 млн рублей.

Кооперативно-торговое унитарное предприятие «Полоцкая универсальная база» специализируется на оптовой и розничной торговле, имеет филиал «Шарковщинский консервный завод» (выпуск сидра и прочих плодовых вин). На предприятии работает 135 человек.

 
 
Ссылка на источник 128
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно экспертизе финансового состояния должника, платежеспособность универсальной базы возможно восстановить.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Чистая прибыль реального сектора упала на треть, реальная зарплата бюджетников выросла на 10,8%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика