Полоцкую универсальную базу пытаются спасти от банкротства. В том числе, с помощью плодово-ягодных вин

Экономический суд области признал экономически несостоятельным предприятие «Полоцкая универсальная база» и ввел на нем процедуру санации на 18 месяцев.

Постановление суда принималось с учетом решения собрания кредиторов, которое большинством голосов одобрило план санации предприятия. Согласно экспертизе финансового состояния должника, платежеспособность универсальной базы возможно восстановить.

Осуществить это планируют за счет увеличения объемов продаж плодово-ягодных вин, продажи неиспользуемого имущества и сдачи в аренду недвижимости, взыскания дебиторской задолженности.

Срок для проведения санации установлен до 18 ноября 2019 года.

Производство по делу о банкротстве «Полоцкой универсальной базы» возбуждено в октябре 2017 года по инициативе должника. Задолженность предприятия по состоянию на апрель 2018-го превысила 8,4 млн рулей, в том числе почти 2,3 млн рублей составляют долги перед бюджетом. Имущество предприятия оценивают в сумму около 13,5 млн рублей.

Кооперативно-торговое унитарное предприятие «Полоцкая универсальная база» специализируется на оптовой и розничной торговле, имеет филиал «Шарковщинский консервный завод» (выпуск сидра и прочих плодовых вин). На предприятии работает 135 человек.