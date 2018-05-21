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Полоцкую универсальную базу пытаются спасти от банкротства. В том числе, с помощью плодово-ягодных вин
22.05.2018 16:57 — Новости Экономики | Tut.by
Экономический суд области признал экономически несостоятельным предприятие «Полоцкая универсальная база» и ввел на нем процедуру санации на 18 месяцев.
Постановление суда принималось с учетом решения собрания кредиторов, которое большинством голосов одобрило план санации предприятия. Согласно экспертизе финансового состояния должника, платежеспособность универсальной базы возможно восстановить.
Осуществить это планируют за счет увеличения объемов продаж плодово-ягодных вин, продажи неиспользуемого имущества и сдачи в аренду недвижимости, взыскания дебиторской задолженности.
Срок для проведения санации установлен до 18 ноября 2019 года.
Производство по делу о банкротстве «Полоцкой универсальной базы» возбуждено в октябре 2017 года по инициативе должника. Задолженность предприятия по состоянию на апрель 2018-го превысила 8,4 млн рулей, в том числе почти 2,3 млн рублей составляют долги перед бюджетом. Имущество предприятия оценивают в сумму около 13,5 млн рублей.
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Полоцкую универсальную базу пытаются спасти от банкротства. В том числе, с помощью плодово-ягодных вин
Согласно экспертизе финансового состояния должника, платежеспособность универсальной базы возможно восстановить.
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