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Обсуждение сноса на Волгоградской: 6 часов споров, заблокированный чиновник и милиция
22.05.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Нужно соответствовать статусу
Власти Минска, которые в этом году вплотную взялись за частный сектор, продолжают рассказывать, что и где собираются сносить. В каждом квартале, обречённом чиновниками под снос, жители протестуют против планов застройщика и периодически отстаивают свои дома.
Ранее Мингорисполком и «Минскградо»
Вчера в актовом зале «Домэнергосервиса», где выставлена экспозиция, состоялась презентация проекта. Зал, рассчитанный на 500 мест, едва вместил всех желающих: люди заняли все проходы и даже сцену. Многие держали плакаты с надписями, выражавшими отношение к происходящему. Пришли представители нескольких СМИ, жители также вели собственную видеозапись презентации с нескольких камер.
Презентация началась со стандартного выступления заместителя главы Первомайского района Василия Косовца, который напомнил присутствующим о порядке проведения общественных обсуждений. Далее главный архитектор «Минскградо» и разработчик проекта Ольга Степанкович рассказала о планах проектировщиков по застройке территории. Архитектор подчеркнула, что реконструкция усадебной застройки не обязательно предусматривает снос: жителям нужно улучшить внешний вид своих домов, чтобы он соответствовал статусу города.
Борьба за чистоту воды
Один из активистов держал плакат «Нет строительству возле водозабора». Ольга Степанкович пояснила: водозабор расположен в Севастопольском парке и не входит в проектируемую территорию. Водозабор попадает на территорию третьего пояса, в котором ведётся стандартная застройка. Главным же загрязнителем водозаборов всегда является усадебная застройка. Поэтому здесь должна быть канализация, а также все сети.
Споры о комиссии
Первым из слушателей к микрофону подошёл член инициативной группы Евгений. Он рассказал, что вместе с двумя другими активистами подал заявление на включение в состав комиссии по обсуждению проекта. Евгений спросил у замглавы Первомайского района, почему он и его коллеги до сих пор не получили ответа из администрации.
– Заявления поступили и будут рассмотрены. Законодательно такая возможность есть, – ответил Василий Косовец.
Евгений возразил, что активисты уже несколько раз обращались в администрацию района, где их заверили, что положительное решение принято. Активист предъявил репортёрам заявление и предложил заместителю главы района немедленно принять решение о включении местных жителей в состав комиссии.
– В данный момент мы этого решения здесь не примем, потому что сейчас мы принять его не сможем, – изложил свою мысль Василий Косовец.
«Обсуждение началось, а двери заперты»
Люди начали высказывать с мест недовольство собранием. Жители возмутились факту начала общественного обсуждения в субботу 19 мая. Несколько горожан пришли в ЖРЭО посмотреть на экспозицию, но предсказуемо увидели лишь запертую дверь.
Жители стали окружать чиновников. Один из граждан утверждал, что администрация нарушила закон, не приняв представителей инициативных групп в состав комиссии по обсуждению проекта за 3 дня до старта общественного обсуждения. Замглавы района заметил, что на всех общественных слушаниях в Первомайском районе активисты были включены в состав комиссий.
Василий Косовец объявил о наличии заявлений от 3 инициативных групп, что вызвало бурную реакцию присутствующих: они полагали, что объединились вокруг единого штаба. Тем не менее, в зале отозвались несколько представителей «партии меньшевиков». Один из слушателей поинтересовался у чиновников, по каким критериям будет сделан выбор в пользу той или иной группы людей, чтобы включить их в состав комиссии. Замглавы района пояснил, что эти критерии ничем не регламентированы.
– Тогда чем Вы будете руководствоваться при принятии решения? – пытался разобраться активист.
– Действующим законодательством, – лаконично ответил Василий Косовец.
Конфликт и раскол
Страсти начали накаляться. Публика стала скандировать «Про-то-кол!». Представитель инициативной группы Евгений заявил, что собрание проходит с нарушением закона со стороны чиновников и предложил проголосовать за то, чтобы считать его несостоявшимся и перенести на другой день. Подавляющее большинство зрителей подняли руки. Часть публики покинула зал, чтобы на улице поставить подпись против презентованного проекта.
На крыльце начался импровизированный митинг. Евгений выразил мнение: недопустимо строить в усадебной застройке высотные дома, так как это уродует красоту города. Он также объяснил: коттеджи должны остаться, несмотря на то, что образ жизни в частном доме сложный и дорогой. Активист привёл пример дома повышенной комфортности на пересечении улиц Волгоградской – Кнорина и посчитал возможным строительство похожих домов на месте усадеб, жители которых не возражают против сноса. Евгений уверен: желающие жить в таунхаусах оплатят компенсацию сносимым.
Другой представитель инициативной группы Андрей сожалел, что чиновники от неумения или по глупости толкают людей на протест. Активист полагает, что чиновники не услышали людей, и горько отмечает:
– Прав тот, у кого больше прав.
Андрей высказал опасение, что итоги презентации администрация района может истолковать по своему усмотрению, но выразил готовность обращаться в прокуратуру и если потребуется – в Администрацию президента. Активист убеждён: не более 5-7 % местных жителей готовы расстаться со своим уголком малой родины.
«Готовы обсуждать, но слушать не хотят»
Евгений добавил: люди готовы к обсуждению, но их не хотят слушать. По словам активиста, в Минске более 100 тысяч людей живут в частном секторе. Евгений напомнил, что в Год малой родины президент Беларуси призвал власть повернуться лицом к человеку. Евгений считает, что Александр Лукашенко должен поставить на место чиновников, которые так обращаются с его электоратом.
Тем временем в зале продолжилось обсуждение проекта. Один из спикеров презентационной команды предупредил, что невозможно удовлетворить потребности всех жителей в поездках на личном автомобиле.
– Нечего тогда строить, хватит уплотнять! – послышалось в зале.
Транспортник продолжил: для города настало время проводить политику сдерживания использования автомобиля в личных целях. Для этого предлагается усовершенствовать работу общественного транспорта, ограничить въезд в центр, расширить сеть платных парковок.
Жители заподозрили, что проектируемое жильё не является ни социальным, ни арендным – а значит, коммерческим. Архитектор предложила переадресовать вопрос в другую инстанцию. Транспортник признал, что перегруженную транспортом улицу Волгоградскую расширять некуда – то есть, нужно разгрузить транспортные узлы. Люди высказали опасение, что жители будущих многоэтажек будут парковаться в существующих дворах. В ответ граждане получили упрёк от чиновника: они сами виноваты в том, что ездят по улице, стоят в пробках и занимают первую полосу для парковки.
Слушатели также жаловались, что в поликлинику № 19 нужно записываться на 2 месяца вперёд, а в детский сад – вообще за 3 года. Разработчик экономического раздела проекта Сергей Гучковский ответил: архитекторы собираются построить в квартале детский сад и амбулаторию. Ему тут же возразили: уже сейчас запроектированный сад не сможет принять всех детей, которые находятся в очереди.
Представитель санэпидемстанции заверила присутствующих, что рассматриваемая территория не содержит водоносных горизонтов и пригодна для высокоэтажной застройки. Архитектор добавила: часть усадебной застройки будет сохранена, новые жители смогут строить частные дома на месте старых. Вопрос из зала, почему такого права лишаются прежние жители, остался без ответа.
«Дайте социальное жильё»
Представитель инициативной группы Наталья предложила предоставить социальное жильё людям, которые устали латать свои крыши и заборы. Жительница признала, что сейчас застройка квартала крайне неоднородна и предложила разработать типовые планы реконструкции частных домов с использованием кредитов с низкими процентами.
Сразу несколько жителей предложили замглавы района подписать заявление о включении активистов в состав комиссии по обсуждению проекта. Василий Косовец сделать это отказался. Другие слушатели потребовали предоставить полную пояснительную записку к проекту. Архитектор Ольга Степанкович возразила: все необходимые документы предоставлены, остальные материалы предназначены для служебного пользования. Это заявление вызвало у публики взрыв негодования.
Конец дискуссии
Василий Косовец встал, предложил свернуть дискуссию и направился к выходу из зала. Его задержали несколько активистов, которые уведомили чиновника о вызове милиции и предложили её дождаться. Активистка Алёна рассказала:
– Я вызвала милицию, так как представитель администрации отказался предоставить жителям документацию, нарушив постановление Совета министров № 687 «О проведении общественных обсуждений». Нам отказались подписывать заявление о пропаже пояснительной записки. Нам не подписали и жалобу.
Замглавы Первомайского района Василий Косовец отрезал, что никаких комментариев не будет. Прибывший на вызов лейтенант Максим Индейкин увёл чиновника в кабинет, где представители власти заперлись вдвоём. Чуть позже участковый инспектор рассказал окружившим кабинет людям, что Василий Косовец сам вызвал милицию из-за того, что его пытались насильно удержать. Жители обратили внимание на факт недостачи пояснительной записки. Лейтенант вернулся в кабинет. Затем милиционер продемонстрировал собравшимся заявление и пояснил, что замглавы района не имеет физической возможности предоставить слушателям записку.
Несмотря на возмущённые возгласы и требования немедленно опросить присутствующих, лейтенант Индейкин вывел представителя администрации района через задний двор уже закрывшегося помещения ЖРЭО. Вернувшись к протестующим, представитель милиции пояснил, что не видит причин далее задерживать Василия Косовца. В присутствии лейтенанта Индейкина, а также прибывшего по новому вызову дежурного по РУВД, оставшаяся инициативная группа из двух десятков человек составила коллективное обращение в милицию с требованием обратить внимание на нарушения закона со стороны чиновников (с подробным перечислением нарушений) и принять меры. Собрание продолжалось почти 6 часов и завершилось ближе к полуночи.
Экспозиция будет демонстрироваться по 2 июня 2018 года в холле «Домэнергосервиса» (улица Кедышко, дом 27) с 8:45 до 18:00 с понедельника по четверг и с 8:45 до 16:45 в пятницу. Также проект размещён на
Фото: Павел Садовский
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