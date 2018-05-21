Обсуждение сноса на Волгоградской: 6 часов споров, заблокированный чиновник и милиция





Нужно соответствовать статусу Власти Минска, которые в этом году вплотную взялись за частный сектор, продолжают рассказывать, что и где собираются сносить. В каждом квартале, обречённом чиновниками под снос, жители протестуют против планов застройщика и периодически отстаивают свои дома. Ранее Мингорисполком и «Минскградо» объявили о намерении снести частный сектор и двухэтажки в границах квартала улицы Волгоградской — Логойского тракта – улицы Севастопольской — улицы Кутузова. Согласно проекту должно быть снесено 74 усадьбы. Овободившееся пространство архитекторы предложили застроить преимущественно жилыми домами по 6-9 и более этажей.



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Вчера в актовом зале «Домэнергосервиса», где выставлена экспозиция, состоялась презентация проекта. Зал, рассчитанный на 500 мест, едва вместил всех желающих: люди заняли все проходы и даже сцену. Многие держали плакаты с надписями, выражавшими отношение к происходящему. Пришли представители нескольких СМИ, жители также вели собственную видеозапись презентации с нескольких камер.





Презентация началась со стандартного выступления заместителя главы Первомайского района Василия Косовца, который напомнил присутствующим о порядке проведения общественных обсуждений. Далее главный архитектор «Минскградо» и разработчик проекта Ольга Степанкович рассказала о планах проектировщиков по застройке территории. Архитектор подчеркнула, что реконструкция усадебной застройки не обязательно предусматривает снос: жителям нужно улучшить внешний вид своих домов, чтобы он соответствовал статусу города.



Заместитель главы Первомайского района Василий Косовец



Главный архитектор «Минскградо» и разработчик проекта Ольга Степанкович

Борьба за чистоту воды Один из активистов держал плакат «Нет строительству возле водозабора». Ольга Степанкович пояснила: водозабор расположен в Севастопольском парке и не входит в проектируемую территорию. Водозабор попадает на территорию третьего пояса, в котором ведётся стандартная застройка. Главным же загрязнителем водозаборов всегда является усадебная застройка. Поэтому здесь должна быть канализация, а также все сети.





Споры о комиссии Первым из слушателей к микрофону подошёл член инициативной группы Евгений. Он рассказал, что вместе с двумя другими активистами подал заявление на включение в состав комиссии по обсуждению проекта. Евгений спросил у замглавы Первомайского района, почему он и его коллеги до сих пор не получили ответа из администрации. – Заявления поступили и будут рассмотрены. Законодательно такая возможность есть, – ответил Василий Косовец.





Евгений возразил, что активисты уже несколько раз обращались в администрацию района, где их заверили, что положительное решение принято. Активист предъявил репортёрам заявление и предложил заместителю главы района немедленно принять решение о включении местных жителей в состав комиссии. – В данный момент мы этого решения здесь не примем, потому что сейчас мы принять его не сможем, – изложил свою мысль Василий Косовец.





« Обсуждение началось, а двери заперты» Люди начали высказывать с мест недовольство собранием. Жители возмутились факту начала общественного обсуждения в субботу 19 мая. Несколько горожан пришли в ЖРЭО посмотреть на экспозицию, но предсказуемо увидели лишь запертую дверь.





Жители стали окружать чиновников. Один из граждан утверждал, что администрация нарушила закон, не приняв представителей инициативных групп в состав комиссии по обсуждению проекта за 3 дня до старта общественного обсуждения. Замглавы района заметил, что на всех общественных слушаниях в Первомайском районе активисты были включены в состав комиссий.





Василий Косовец объявил о наличии заявлений от 3 инициативных групп, что вызвало бурную реакцию присутствующих: они полагали, что объединились вокруг единого штаба. Тем не менее, в зале отозвались несколько представителей «партии меньшевиков». Один из слушателей поинтересовался у чиновников, по каким критериям будет сделан выбор в пользу той или иной группы людей, чтобы включить их в состав комиссии. Замглавы района пояснил, что эти критерии ничем не регламентированы. – Тогда чем Вы будете руководствоваться при принятии решения? – пытался разобраться активист. – Действующим законодательством, – лаконично ответил Василий Косовец.





Конфликт и раскол Страсти начали накаляться. Публика стала скандировать «Про-то-кол!». Представитель инициативной группы Евгений заявил, что собрание проходит с нарушением закона со стороны чиновников и предложил проголосовать за то, чтобы считать его несостоявшимся и перенести на другой день. Подавляющее большинство зрителей подняли руки. Часть публики покинула зал, чтобы на улице поставить подпись против презентованного проекта.





На крыльце начался импровизированный митинг. Евгений выразил мнение: недопустимо строить в усадебной застройке высотные дома, так как это уродует красоту города. Он также объяснил: коттеджи должны остаться, несмотря на то, что образ жизни в частном доме сложный и дорогой. Активист привёл пример дома повышенной комфортности на пересечении улиц Волгоградской – Кнорина и посчитал возможным строительство похожих домов на месте усадеб, жители которых не возражают против сноса. Евгений уверен: желающие жить в таунхаусах оплатят компенсацию сносимым.





Другой представитель инициативной группы Андрей сожалел, что чиновники от неумения или по глупости толкают людей на протест. Активист полагает, что чиновники не услышали людей, и горько отмечает: – Прав тот, у кого больше прав. Андрей высказал опасение, что итоги презентации администрация района может истолковать по своему усмотрению, но выразил готовность обращаться в прокуратуру и если потребуется – в Администрацию президента. Активист убеждён: не более 5-7 % местных жителей готовы расстаться со своим уголком малой родины.





« Готовы обсуждать, но слушать не хотят » Евгений добавил: люди готовы к обсуждению, но их не хотят слушать. По словам активиста, в Минске более 100 тысяч людей живут в частном секторе. Евгений напомнил, что в Год малой родины президент Беларуси призвал власть повернуться лицом к человеку. Евгений считает, что Александр Лукашенко должен поставить на место чиновников, которые так обращаются с его электоратом.





Тем временем в зале продолжилось обсуждение проекта. Один из спикеров презентационной команды предупредил, что невозможно удовлетворить потребности всех жителей в поездках на личном автомобиле. – Нечего тогда строить, хватит уплотнять! – послышалось в зале. Транспортник продолжил: для города настало время проводить политику сдерживания использования автомобиля в личных целях. Для этого предлагается усовершенствовать работу общественного транспорта, ограничить въезд в центр, расширить сеть платных парковок.





Жители заподозрили, что проектируемое жильё не является ни социальным, ни арендным – а значит, коммерческим. Архитектор предложила переадресовать вопрос в другую инстанцию. Транспортник признал, что перегруженную транспортом улицу Волгоградскую расширять некуда – то есть, нужно разгрузить транспортные узлы. Люди высказали опасение, что жители будущих многоэтажек будут парковаться в существующих дворах. В ответ граждане получили упрёк от чиновника: они сами виноваты в том, что ездят по улице, стоят в пробках и занимают первую полосу для парковки.





Слушатели также жаловались, что в поликлинику № 19 нужно записываться на 2 месяца вперёд, а в детский сад – вообще за 3 года. Разработчик экономического раздела проекта Сергей Гучковский ответил: архитекторы собираются построить в квартале детский сад и амбулаторию. Ему тут же возразили: уже сейчас запроектированный сад не сможет принять всех детей, которые находятся в очереди.





Представитель санэпидемстанции заверила присутствующих, что рассматриваемая территория не содержит водоносных горизонтов и пригодна для высокоэтажной застройки. Архитектор добавила: часть усадебной застройки будет сохранена, новые жители смогут строить частные дома на месте старых. Вопрос из зала, почему такого права лишаются прежние жители, остался без ответа.





« Дайте социальное жильё » Представитель инициативной группы Наталья предложила предоставить социальное жильё людям, которые устали латать свои крыши и заборы. Жительница признала, что сейчас застройка квартала крайне неоднородна и предложила разработать типовые планы реконструкции частных домов с использованием кредитов с низкими процентами.





Сразу несколько жителей предложили замглавы района подписать заявление о включении активистов в состав комиссии по обсуждению проекта. Василий Косовец сделать это отказался. Другие слушатели потребовали предоставить полную пояснительную записку к проекту. Архитектор Ольга Степанкович возразила: все необходимые документы предоставлены, остальные материалы предназначены для служебного пользования. Это заявление вызвало у публики взрыв негодования.





Конец дискуссии Василий Косовец встал, предложил свернуть дискуссию и направился к выходу из зала. Его задержали несколько активистов, которые уведомили чиновника о вызове милиции и предложили её дождаться. Активистка Алёна рассказала: – Я вызвала милицию, так как представитель администрации отказался предоставить жителям документацию, нарушив постановление Совета министров № 687 «О проведении общественных обсуждений». Нам отказались подписывать заявление о пропаже пояснительной записки. Нам не подписали и жалобу.





Замглавы Первомайского района Василий Косовец отрезал, что никаких комментариев не будет. Прибывший на вызов лейтенант Максим Индейкин увёл чиновника в кабинет, где представители власти заперлись вдвоём. Чуть позже участковый инспектор рассказал окружившим кабинет людям, что Василий Косовец сам вызвал милицию из-за того, что его пытались насильно удержать. Жители обратили внимание на факт недостачи пояснительной записки. Лейтенант вернулся в кабинет. Затем милиционер продемонстрировал собравшимся заявление и пояснил, что замглавы района не имеет физической возможности предоставить слушателям записку.







Несмотря на возмущённые возгласы и требования немедленно опросить присутствующих, лейтенант Индейкин вывел представителя администрации района через задний двор уже закрывшегося помещения ЖРЭО. Вернувшись к протестующим, представитель милиции пояснил, что не видит причин далее задерживать Василия Косовца. В присутствии лейтенанта Индейкина, а также прибывшего по новому вызову дежурного по РУВД, оставшаяся инициативная группа из двух десятков человек составила коллективное обращение в милицию с требованием обратить внимание на нарушения закона со стороны чиновников (с подробным перечислением нарушений) и принять меры. Собрание продолжалось почти 6 часов и завершилось ближе к полуночи.





Экспозиция будет демонстрироваться по 2 июня 2018 года в холле «Домэнергосервиса» (улица Кедышко, дом 27) с 8:45 до 18:00 с понедельника по четверг и с 8:45 до 16:45 в пятницу. Также проект размещён на сайте администрации Первомайского района. Письменные замечания и предложения можно отправлять по адресу: переулок Кузьмы Чорного, 5, кабинет 205, или на электронную почту: реrv.arhit@minsk.gоv.by.

Фото: Павел Садовский