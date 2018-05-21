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Президент назначил замкомандующего внутренними войсками

22.05.2018 18:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко назначил заместителем командующего внутренними войсками МВД полковника Хазалбека Атабекова. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ президент подписал 22 мая.


Фото: ohrana.gov.by

Хазалбек Атабеков в 1990 году закончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Он обладатель крапового берета. В 2005 году Атабеков был награжден медалью «За безукоризненную службу», в то время он являлся командиром отделения боевой подготовки в/ч — 3214.

В августе 2007 года Атабекову было присвоено звание полковника.

Хазалбек Атабеков в 2009 — 2012 годах занимал должность командира 3-ей отдельной бригады специального назначения (в/ч 3214), затем — заместителя начальника управления боевой и оперативной подготовки Главного управления командующего внутренними войсками.

 
 
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Хазалбек Атабеков в 2009 - 2012 годах занимал должность командира 3-ей отдельной бригады специального назначения (в/ч 3214), затем - заместителя начальника управления...
 
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