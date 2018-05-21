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Беларусь и Чехия и планируют укрепить сотрудничество в сфере науки и технологий

22.05.2018 19:10 — Новости Экономики | БT  
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Евгений Шестаков, замминистра иностранных дел Беларуси: "Чехия является для нашего государства важным торгово-экономическим партнером в европейском регионе и стабильно входит в двадцатку торгово-экономических партнеров нашей страны. К обоюдному удовлетворению сторон мы констатировали, что в 2017 году после трех лет снижения зафиксирован рост взаимного товарооборота, и, что более отрадно, в первых трех месяцах текущего года эта тенденция закрепилась".
 
 
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Беларусь и Чехия активизировались во взаимной торговле и планируют укрепить сотрудничество в сфере науки и технологий. Об этом стало известно по итогам заседания...
 
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