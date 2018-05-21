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Девять госпрограмм за прошлый год признаны высокоэффективными
22.05.2018 19:12 — Новости Экономики | БT
Дмитрий Крутой, первый замминистра экономики Беларуси: "На эти две программы на среднесрочном горизонте до 2020 года у нас особая ставка: они должны изменить лицо белорусской экономики и пододвинуть нас к решению той задачи, которую поставил Глава государства - 100 миллиардов долларов ВВП в 2025 году. По программе инновационного развития предусмотрена реализация более 75 проектов, которые должны обеспечить создание 9 тысяч рабочих мест со среднеевропейским уровнем производительности труда. И вторая программа - малого бизнеса - наша задача до 40 процентов от ВВП с 28 увеличить долю этого сегмента в экономике".
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