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Бывший директор ОАО "Смолевичский райагросервис" освобожден из-под стражи

22.05.2018 18:24 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 22 мая. Судом Жодино 22 мая постановлен приговор в отношении бывшего директора ОАО "Смолевичский райагросервис", фигуранта большого дела о махинациях в АПК.

Напомним, речь идет о получении взяток за обеспечение своевременной и полной оплаты поставленной коммерческой организацией продукции (кормовых добавок и ветеринарных препаратов). Среди обвиняемых, как сообщал Следственный комитет, бывшие руководители УП "Минская овощная фабрика", ОАО "Слонимский мясокомбинат", УП "ЖодиноАгроПлемЭлита", ОАО "Смолевичский райагросервис", ОАО "Вилейский комбикормовый завод", УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" ОАО "Минскоблхлебопродукт".

По информации СК, суммы взяток по эпизодам, установленным предварительным следствием, составляли до 3,5 тыс. долларов. Их размер определялся в процентном соотношении (до 10%) от сумм, перечислявшихся в адрес коммерческой организации, и в зависимости от сроков их перевода.

Как сообщает Верховный суд, бывший директор ОАО "Смолевичский райагросервис" признан виновным "в умышленном вопреки интересам службы совершении должностным лицом из корыстной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекших причинение ущерба в крупном размере (злоупотребление служебными полномочиями)". На основании ч. 2 ст. 424 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в доход государства в размере 300 базовых величин в сумме 7.350 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на два года.

Бывший руководитель также признан виновным в превышении служебных полномочий по ч. 2 ст. 426 УК. По этой статье ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в доход государства в размере 300 базовых величин в сумме 7.350 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на два года.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний обвиняемому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в доход государства в размере 400 базовых величин в сумме 9.800 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на три года.

Исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено на два года (ст. 77 УК).

В соответствии с ч. 2 ст. 81 УК "в течение срока судимости лицо находится под профилактическим наблюдением и в связи с этим обязано предварительно уведомлять орган внутренних дел об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок более одного месяца, являться в указанный орган по его вызову и при необходимости давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни".

Бывший директор предприятия признан невиновным "в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки) и по ч. 1 ст. 430 УК оправдан за недоказанностью его участия в совершении преступления".

Мера пресечения обвиняемому изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Он освобожден из-под стражи в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Минском областном суде.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 мая. Судом Жодино 22 мая постановлен приговор в отношении бывшего директора ОАО "Смолевичский райагросервис", фигуранта большого дела о махинациях в...
 
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