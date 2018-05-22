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Минская вертикаль. Откуда родом все высокие столичные чиновники
23.05.2018 07:30 — Новости Экономики | Tut.by
Президент объявил 2018-й Годом малой родины. Поэтому мы решили узнать, откуда родом высокие столичные чиновники — от председателя Мингорисполкома и его замов до глав районов. Уроженцев каких регионов больше всего в вертикали и есть ли среди них могилевские — в материале TUT.BY.
Руководство города
Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец — город Витебск.
Первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский — город Минск.
Заместитель председателя Мингорисполкома по социальной сфере Игорь Юркевич — город Столин Брестской области.
Заместитель председателя Мингорисполкома по экономике Александр Крепак — город Минск.
Заместитель председателя Мингорисполкома по ЖКХ Виктор Лаптев — город Минск.
Управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская — деревня Мейшты Воложинского района Минской области.
Главы районов
Глава администрации Центрального района Игорь Бузовский — деревня Кошелево Новогрудского района Гродненской области.
Глава администрации Фрунзенского района Артем Цуран — город Глубокое Витебской области.
Глава администрации Советского района Юрий Трущенко — город Минск.
Глава администрации Партизанского района Денис Овсяников — город Минск.
Глава администрации Ленинского района Петр Шостак — деревня Ильич Петриковского района Гомельской области.
Глава администрации Московского района Андрей Жайлович — город Минск.
Глава администрации Первомайского района Игорь Кудревич — город Минск.
Глава администрации Октябрьского района Анатолий Жуковский — город Минск.
Глава администрации Заводского района Александр Дорохович — деревня Олехновичи Молодечненского района Минской области.
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Как видим, большинство высоких столичных чиновников родились именно в Минске. Уроженцами столицы являются 8 человек из 15. Витебская и Минская области дали в столичную вертикаль по два человека, Гродненская, Гомельская и Брестская — по одному. А вот из Могилевской области среди столичных топ-чиновников никого не оказалось.
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Мы узнали, уроженцев каких регионов больше всего в минской вертикали и есть ли среди них могилевские.
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