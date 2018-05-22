Минская вертикаль. Откуда родом все высокие столичные чиновники

Президент объявил 2018-й Годом малой родины. Поэтому мы решили узнать, откуда родом высокие столичные чиновники — от председателя Мингорисполкома и его замов до глав районов. Уроженцев каких регионов больше всего в вертикали и есть ли среди них могилевские — в материале TUT.BY.

Руководство города

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец — город Витебск.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский — город Минск.



Федор Римашевский — в центре. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Заместитель председателя Мингорисполкома по социальной сфере Игорь Юркевич — город Столин Брестской области.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Заместитель председателя Мингорисполкома по экономике Александр Крепак — город Минск.



Фото: агентство «Минск-Новости»

Заместитель председателя Мингорисполкома по ЖКХ Виктор Лаптев — город Минск.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Управляющий делами Мингорисполкома Анна Мательская — деревня Мейшты Воложинского района Минской области.



Фото: агентство «Минск-Новости»

Главы районов

Глава администрации Центрального района Игорь Бузовский — деревня Кошелево Новогрудского района Гродненской области.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Глава администрации Фрунзенского района Артем Цуран — город Глубокое Витебской области.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Глава администрации Советского района Юрий Трущенко — город Минск.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Глава администрации Партизанского района Денис Овсяников — город Минск.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Глава администрации Ленинского района Петр Шостак — деревня Ильич Петриковского района Гомельской области.



Фото: агентство «Минск-Новости»

Глава администрации Московского района Андрей Жайлович — город Минск.



Фото: агентство «Минск-Новости»

Глава администрации Первомайского района Игорь Кудревич — город Минск.





Глава администрации Октябрьского района Анатолий Жуковский — город Минск.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Глава администрации Заводского района Александр Дорохович — деревня Олехновичи Молодечненского района Минской области.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

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Как видим, большинство высоких столичных чиновников родились именно в Минске. Уроженцами столицы являются 8 человек из 15. Витебская и Минская области дали в столичную вертикаль по два человека, Гродненская, Гомельская и Брестская — по одному. А вот из Могилевской области среди столичных топ-чиновников никого не оказалось.