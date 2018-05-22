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Беларусь рассчитывает на сотрудничество с ЕС для развития цифровой экономики

23.05.2018 11:00 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь рассчитывает на сотрудничество с ЕС для развития цифровой экономики
Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на сотрудничество с ЕС для развития цифровой экономики. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук на встрече с делегацией послов по особым поручениям стран Европейского союза по делам "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

В стране придается большое значение развитию IT-технологий, в конце 2017 года был принят декрет о развитии цифровой экономики. "Мы очень рассчитываем на сотрудничество со странами Евросоюза, которые имеют хорошие позиции в плане цифровой экономики, - сказал вице-спикер. - Очень бы хотелось, чтобы страны, такие как Беларусь, с переходной экономикой, в самые короткие сроки реализовали у себя опыт, который имеют европейцы".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на сотрудничество с ЕС для развития цифровой экономики. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Палаты...
 
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