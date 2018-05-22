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"Мила" и "Остров чистоты" оптимизируются. Как рынок дрогери реагирует на приход крупного игрока

23.05.2018 11:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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После заявления крупнейшего ритейлера страны «Евроопта» о выходе на рынок с новым брендом сети магазинов по продаже косметики, парфюмерии и бытовой химии «Магия» существующие торговые сети «Мила» и «Остров чистоты» начали оптимизировать складскую логистику и наращивать площади, сообщается в пресс-релизе Colliers International.

Сеть магазинов «Мила» расширяет свои складские площади, арендовав 4,6 тысяч кв м в логистическом центре СЗАО «Белрусинвест». Консультантом сделки выступила международная консалтинговая компания Colliers International. Таким образом общая площадь нескольких складских объектов в оперативном управлении компании составляет около 20 тысяч кв м.

Розничная сеть дискаунтеров «Остров чистоты» в текущем году также меняет свою складскую локацию на Воложинский район, агрогородок Раков, переезжая на первый построенный с привлечением иностранных инвестиций в Беларуси транспортно-логистический центр, класса «А», общей складской площадью 16,3 тыс. кв м, построенный до принятия республиканской программы развития логистической системы и транзитного потенциала Беларуси.

Новый игрок разместится на текущих складах продовольственной сети «Евроторг», а также частично на новой локации.

«Торговые сети формата дрогери активно развиваются на фоне спада экономики и применения западных ритейл-технологий, наращивая свое присутствие в регионах, где реальные доходы населения снижаются. Люди начинают экономить и планировать свои бюджеты на покупки, что может предложить данный формат сетевых магазинов, расположенных в небольших помещениях с большой проходимостью за счет низких цен и представленной широкой ассортиментной группы», — отмечает младший консультант складского департамента брокериджа Colliers International Максим Василевский.

«Приход сильного игрока на рынок дрогери увеличит конкуренцию и будет способствовать увеличению присутствия импортных товаров на локальном рынке Беларуси, учитывая заявления компании „Евроторг“ эксклюзивно импортировать интересные для покупателей ассортиментные группы товаров, не представленные в нашей стране», — отметил эксперт.

ООО «Розничный стандарт» развивает сеть розничных продаж «Магия» с 2018 года. до конца текущего года планируется открыть 80−100 магазинов, инвестировав более 3 млн долларов.

ГК «Парфюмбытхим» с 2009 года развивает розничную сеть магазинов «Мила», специализирующуюся на продаже бытовой химии, парфюмерии, косметики. На сегодняшний день в сети находится около 320 магазинов по всей Беларуси.

ГК «Ромакс» владеет розничной сетью по продаже средств бытовой химии и товаров хозяйственно-бытового назначения «Остров чистоты» и работает на рынке с 2010 года. Магазины «Остров чистоты» находятся во всех областных городах, а также небольших населенных пунктах и райцентрах. С сеть насчитывает более 450 магазинов по всей стране.

Участники рынка говорят, что в будущем возможно появление новых игроков, консолидация уже существующих или корректировка форматов. Например, на полках «Острова чистоты» уже появились чай, кофе и шоколад, а «Милы» — разные хозяйственные мелочи.

 
 
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После заявления крупнейшего ритейлера страны "Евроопта" о выходе на рынок с новым брендом сети магазинов по продаже косметики, парфюмерии и бытовой химии "Магия"...
 
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