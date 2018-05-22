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Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя "Беларусьфильма"
23.05.2018 09:59 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 23 мая. По результатам совместной проверки главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД и Генеральной прокуратуры Беларуси в отношении бывшего генерального директора РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм" возбуждено дело за злоупотребление служебными полномочиями (ч. 3 ст. 424 УК) при использовании бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на производство полнометражного игрового фильма "С 8 марта, мужчины".
Как сообщила БелаПАН старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева, установлено, что в 2012 году между Министерством культуры и киностудией был заключен договор на совместное производство и использование фильма "С 8 марта, мужчины" общей стоимостью почти 3.000.000 рублей (1,5 млн долларов). Обладателем исключительного права на фильм и иных имущественных прав выступило Минкультуры, которое затратило из бюджета на производство фильма более 1 млн рублей (500 тыс. долларов). Киностудия выделила собственных средств почти 1 млн рублей (500 тыс. долларов).
В свою очередь в апреле 2013 года бывший гендиректор национальной киностудии от ее лица заключил договор на производство фильма с российским ООО "Москит", которым инвестировано в создание фильма более 1 млн белорусских рублей (500 тыс. долларов). Впоследствии, как утверждают в ГУБЭП, руководитель киностудии, злоупотребляя служебными полномочиями, умышленно заключил в октябре 2013 года договор с третьим лицом (тоже российский субъект хозяйствования) на кинотеатральный показ фильма на территории всего мира, а в январе 2014 года подписал дополнительное соглашение о передаче им исключительного права на фильм.
При этом подозреваемый знал, что правообладателем фильма "С 8 марта, мужчины" на тот момент являлось Министерство культуры Беларуси и только с июля 2014 года после подписания акта приемки фильма киностудия получит безвозмездно исключительное право на него, с обязательным условием о направлении прибыли от использования фильма на развитие фильмопроизводства с последующим предоставлением ежегодных отчетов в Министерство культуры.
Таким образом, по информации ГУБЭП МВД, бывший директор киностудии, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, своими действиями причинил существенный вред государственными общественным интересам, выразившийся в утрате министерством и киностудией прав на самостоятельное использование фильма на территории всех стран, причинении убытков в виде неполучения прибыли от коммерческого использования фильма, ненаправлении указанной прибыли на развитие отечественной кинематографии и замедлении ее реформирования, ухудшении экономического положения киностудии, подрыве ее деловой репутации.
В то же время российская сторона получила почти 3 млн долларов от использования фильма "С 8 марта, мужчины", вложив в его создание 500 тыс. долларов, а Министерство культуры Беларуси и Национальная киностудия, затратив на создание фильма 1 млн долларов, прибыли от использования фильма не получили. Более того, лишены такого права в ближайшей перспективе.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 23 мая. По результатам совместной проверки главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД и Генеральной прокуратуры Беларуси в отношении...
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