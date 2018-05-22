Курс доллара на мировом рынке на внутригодовом максимуме

Курс доллара США на международной арене находится на максимальной отметке с начала 2018 года.

За последний месяц индекс доллара, отображающий курс американской валюты к корзине из 6 других ликвидных валют, вырос на 3,7%. По отношению к евро доллар за месяц укрепился еще более значительно – на 4%. Утром 23 мая 1 евро оценивался в 1,17 доллара, а месяцем ранее – 1,22. Связано это с тем, что не только доллар вырос, но и евро несколько ослабел.

Подорожанию доллара способствует несколько факторов: хорошие показатели американской экономики и оптимистичные экономические прогнозы, повышение ключевой ставки ФРС, рост доходности по американским облигациям. Есть и геополитические факторы роста, например, наметившееся потепление между США и Китаем и улучшение торговых отношений между этими странами.

В среднесрочной перспективе евро имеет хорошие шансы вернуться к росту против доллара, поскольку ЕЦБ в обозримой перспективе может перейти к ужесточению монетарной политики либо, как минимум, объявить о таких намерениях. Однако в ближайшее время доллар США может оставаться дорогим и даже продолжить укрепление. Это не обойдет стороной и белорусский рынок – курс доллара может подрасти.

Сдерживающим фактором здесь может выступить стабилизация на валютном рынке России: российский рубль восстанавливается на фоне дорогой нефти и снижения негативных ожиданий инвесторов. О полном возврате к досанкционным отметкам говорить пока преждевременно – рубль сейчас на 4% слабее, чем в начале апреля. Но в пике падение доходило до 11,5%, так что позитивная динамика налицо.

Это снижает риски «отложенного» ослабления белорусского рубля в будущем. Наш рынок не полностью отыграл негативные последствия от антироссийских санкций – они сгладились за счет того, что белорусский рубль значительно укрепился к российскому. Стабилизация на валютном рынке России, если она продолжится, позволит и нашему рынку постепенно вернуться к более комфортным для внешней торговли уровням без заметных скачков курса доллара. При этом геополитические риски для рубля, способные спровоцировать резкие колебания валютных курсов, сохраняются.

Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»)