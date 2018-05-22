﻿ Курс доллара на мировом рынке на внутригодовом максимуме. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курс доллара на мировом рынке на внутригодовом максимуме

23.05.2018 11:43 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Курс доллара США на международной арене находится на максимальной отметке с начала 2018 года.

За последний месяц индекс доллара, отображающий курс американской валюты к корзине из 6 других ликвидных валют, вырос на 3,7%. По отношению к евро доллар за месяц укрепился еще более значительно – на 4%. Утром 23 мая 1 евро оценивался в 1,17 доллара, а месяцем ранее – 1,22. Связано это с тем, что не только доллар вырос, но и евро несколько ослабел.

Подорожанию доллара способствует несколько факторов: хорошие показатели американской экономики и оптимистичные экономические прогнозы, повышение ключевой ставки ФРС, рост доходности по американским облигациям. Есть и геополитические факторы роста, например, наметившееся потепление между США и Китаем и улучшение торговых отношений между этими странами.

В среднесрочной перспективе евро имеет хорошие шансы вернуться к росту против доллара, поскольку ЕЦБ в обозримой перспективе может перейти к ужесточению монетарной политики либо, как минимум, объявить о таких намерениях. Однако в ближайшее время доллар США может оставаться дорогим и даже продолжить укрепление. Это не обойдет стороной и белорусский рынок – курс доллара может подрасти.

Сдерживающим фактором здесь может выступить стабилизация на валютном рынке России: российский рубль восстанавливается на фоне дорогой нефти и снижения негативных ожиданий инвесторов. О полном возврате к досанкционным отметкам говорить пока преждевременно – рубль сейчас на 4% слабее, чем в начале апреля. Но в пике падение доходило до 11,5%, так что позитивная динамика налицо.

Это снижает риски «отложенного» ослабления белорусского рубля в будущем. Наш рынок не полностью отыграл негативные последствия от антироссийских санкций – они сгладились за счет того, что белорусский рубль значительно укрепился к российскому. Стабилизация на валютном рынке России, если она продолжится, позволит и нашему рынку постепенно вернуться к более комфортным для внешней торговли уровням без заметных скачков курса доллара. При этом геополитические риски для рубля, способные спровоцировать резкие колебания валютных курсов, сохраняются.

Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»)

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс доллара США на международной арене находится на максимальной отметке с начала 2018 года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
"Мила" и "Остров чистоты" оптимизируются. Как рынок дрогери реагирует на приход крупного игрока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика