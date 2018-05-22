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ОАО «АСБ Беларусбанк» представляет новый банковский продукт — клуб «Шчодры»

23.05.2018 — Новости Экономики | Навiны Палесся  
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ОАО «АСБ Беларусбанк» представляет новый банковский продукт — клуб «Шчодры»
Щедрость – ключевое качество независимого человека, обладающего чем-то ценным и способностью делиться этим со своими близкими. Как отмечает главный специалист сектора продаж розничных банковских продуктов и услуг отдела розничного бизнеса ЦБУ №124 г. Столин Николай Барановский, ОАО «АСБ Беларусбанк» также хочет поделиться щедростью со своими клиентами и предлагает им вступить в клуб «Шчодры».

Клуб «Шчодры» — олицетворение этого качества, при помощи которого пользователь свободно может распоряжаться своими денежными средствами на благо себя и своей семьи.ОАО «АСБ Беларусбанк» представляет новый банковский продукт — клуб «Шчодры»

При вступлении в клуб «Шчодрый» оформляется международная  пластиковая карточка платежной системы MasterCard или Белкарт-Maestro со сроком действия 3 года.

Главные преимущества и щедрость данного банковского продукта выражается в следующем:

 — перевод денежных средств с карточки, оформленной в рамках Клуба «Шчодрый», на три любые другие клубные карточки клуб «Бархат», «На старт», «Карт-бланш») и карту рассрочки «Магнит»  других владельцев (выбранных клиентом при оформлении) осуществляется без взимания вознаграждения;

— 50 процентов скидка на оформление карты рассрочки «Магнит»;

— бесплатное sms-оповещение о расходных и приходных операциях в течение первых 3-х месяцев пользования карточкой;

— 15-ти процентная скидка на оформление страхового полиса по добровольному страхованию;

— бесплатный пакет «Экономный» сервиса М-банкинг;

— бесплатное оформление Интернет-банкинга.

При оформлении карточки платежной системы MasterCard взымается вознаграждение в размере пять белорусских рублей, а также предусмотрено ежемесячное вознаграждение за обслуживание карточки в размере 70 копеек. В месяце, в котором по счету объем безналичных расходных операций с использованием карточки в организациях торговли (сервиса) составляет 200 рублей и более, ежемесячное вознаграждение за обслуживание карточки не взимается.

Стоимость карточки Белкарт-Maestro составляет двадцать рублей и взымается в момент подачи документов на изготовление данной карточки.

Познакомится подробнее с условиями Клуба «Шчодрый» можно самостоятельно на официальном сайте банка www.belarusbank.by либо, в любом отделении ОАО «АСБ Беларусбанк», или по телефонам: 2-03-78, 2-89-23, 2-85-17, 2-20-34.

Вероника ГЕЙДЕН

 
 
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Щедрость – ключевое качество независимого человека, обладающего чем-то ценным и способностью делиться этим со своими близкими. Как отмечает главный специалист
 
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