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Вице-премьер Беларуси Русый обсудил в Израиле сотрудничество между двумя странами в области сельского хозяйства
23.05.2018 13:37 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 23 мая. Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый во время визита в Израиль 21—22 мая обсудил сотрудничество с этой страной в области сельского хозяйства и других сферах.
Как сообщает пресс-служба правительства, делегация Беларуси приняла участие в шестом заседании совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству. Во время заседания были подведены итоги экономического сотрудничества и двусторонней торговли за последний год. "Выражено удовлетворение ростом товарооборота между странами в 2017 году более чем на 50% к 2016 году. Стороны договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики в этой сфере", — сообщает пресс-служба.
Во время визита Русый встретился с руководством израильской компании "Агриго", обсуждено возможное сотрудничество в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Главной темой встречи вице-премьера с членами Всеизраильского объединения выходцев из Беларуси стали возможности взаимодействия с белорусским землячеством в сфере туризма, санаторно-курортного лечения, а также реализации совместных проектов.
Кроме того, вице-премьер Беларуси провел переговоры с министром сельского хозяйства Израиля Ури Ариэлем и министром науки и технологий Офиром Акунисом, на которых обсуждались приоритетные направления сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов в агропромышленной и научно-технической сферах.
Во время визита вице-премьер посетил офис израильской компании "Евростандарт", сотрудничающей с Беларусью по дистрибьютерским схемам. Стороны обсудили перспективы расширения номенклатуры поставляемой на израильский рынок белорусской продовольственной продукции.
Визит завершился встречей официальной и деловой частей белорусской делегации с руководством торговой палаты "Израиль — Беларусь" с участием представителей израильских деловых кругов, в частности владельцев розничной сети "Фрэшмаркет" и компании China Motors Ltd. Обсуждались возможности налаживания поставок белорусской продукции на израильский рынок.
Достигнуты договоренности о возобновлении экспорта в Израиль рапсового масла, наращивании поставок зефира, шоколадных и кондитерских изделий, расширении номенклатуры поставляемого крепкого алкоголя.
Ранее посол Израиля заявлял БелаПАН, что на очередном заседании комитета израильская сторона намерена предложить белорусской проект по созданию в Беларуси совместного агропромышленного парка. "В этом году одна из идей — создать на земле Беларуси агропромышленный парк с израильскими технологиями. С нашей стороны это выглядит очень интересным, потому что тогда у израильских компаний появится возможность показать, а не только рассказать на словах, что они умеют делать на земле. В Беларуси, я думаю, это тоже вызовет интерес, потому что есть возможность создать какую-то новую эффективную структуру, демонстрирующую, что можно сделать, когда, с одной стороны, есть ресурсы, а с другой — технологии. Мы надеемся, что это предложение получит практическое воплощение. Есть договоренность, что это может быть реализовано Витебском районе", — пояснил посол.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Вице-премьер Беларуси Русый обсудил в Израиле сотрудничество между двумя странами в области сельского хозяйства
Минск, 23 мая. Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый во время визита в Израиль 21—22 мая обсудил сотрудничество с этой страной в области сельского...
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