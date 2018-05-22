﻿ Вице-премьер Беларуси Русый обсудил в Израиле сотрудничество между двумя странами в области сельского хозяйства. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вице-премьер Беларуси Русый обсудил в Израиле сотрудничество между двумя странами в области сельского хозяйства

23.05.2018 13:37 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 23 мая. Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый во время визита в Израиль 21—22 мая обсудил сотрудничество с этой страной в области сельского хозяйства и других сферах.

Как сообщает пресс-служба правительства, делегация Беларуси приняла участие в шестом заседании совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству. Во время заседания были подведены итоги экономического сотрудничества и двусторонней торговли за последний год. "Выражено удовлетворение ростом товарооборота между странами в 2017 году более чем на 50% к 2016 году. Стороны договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики в этой сфере", — сообщает пресс-служба.

Во время визита Русый встретился с руководством израильской компании "Агриго", обсуждено возможное сотрудничество в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Главной темой встречи вице-премьера с членами Всеизраильского объединения выходцев из Беларуси стали возможности взаимодействия с белорусским землячеством в сфере туризма, санаторно-курортного лечения, а также реализации совместных проектов.

Кроме того, вице-премьер Беларуси провел переговоры с министром сельского хозяйства Израиля Ури Ариэлем и министром науки и технологий Офиром Акунисом, на которых обсуждались приоритетные направления сотрудничества и перспективы реализации совместных проектов в агропромышленной и научно-технической сферах.

Во время визита вице-премьер посетил офис израильской компании "Евростандарт", сотрудничающей с Беларусью по дистрибьютерским схемам. Стороны обсудили перспективы расширения номенклатуры поставляемой на израильский рынок белорусской продовольственной продукции.

Визит завершился встречей официальной и деловой частей белорусской делегации с руководством торговой палаты "Израиль — Беларусь" с участием представителей израильских деловых кругов, в частности владельцев розничной сети "Фрэшмаркет" и компании China Motors Ltd. Обсуждались возможности налаживания поставок белорусской продукции на израильский рынок.

Достигнуты договоренности о возобновлении экспорта в Израиль рапсового масла, наращивании поставок зефира, шоколадных и кондитерских изделий, расширении номенклатуры поставляемого крепкого алкоголя.

Ранее посол Израиля заявлял БелаПАН, что на очередном заседании комитета израильская сторона намерена предложить белорусской проект по созданию в Беларуси совместного агропромышленного парка. "В этом году одна из идей — создать на земле Беларуси агропромышленный парк с израильскими технологиями. С нашей стороны это выглядит очень интересным, потому что тогда у израильских компаний появится возможность показать, а не только рассказать на словах, что они умеют делать на земле. В Беларуси, я думаю, это тоже вызовет интерес, потому что есть возможность создать какую-то новую эффективную структуру, демонстрирующую, что можно сделать, когда, с одной стороны, есть ресурсы, а с другой — технологии. Мы надеемся, что это предложение получит практическое воплощение. Есть договоренность, что это может быть реализовано Витебском районе", — пояснил посол.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 23 мая. Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый во время визита в Израиль 21—22 мая обсудил сотрудничество с этой страной в области сельского...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Направлено в суд дело экстрадированного из Хорватии обвиняемого в незаконном строительстве в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика