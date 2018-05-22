|
Направлено в суд дело экстрадированного из Хорватии обвиняемого в незаконном строительстве в Минске
23.05.2018 13:23 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 23 мая. В главном следственным управлением Следственного комитета Беларуси завершено расследование уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности при строительстве многоквартирных домов в усадебной части застройки Минска, сообщает СК.
В ходе следствия установлено, что двое минчан (1960 и 1963 годов рождения) без государственной регистрации осуществляли строительство блокированных домов, которые по своим признакам могут быть отнесены к многоквартирным, с реализацией в них квартир под видом долей в праве собственности. Они приобретали ветхие жилые дома и земельные участки, организовывали их снос и возведение двух-, трехэтажных домов с последующей реализацией жилых помещений. При этом каждое из жилых помещений имело признаки отдельной квартиры. В большинстве случаев приобретение ветхих домов и строительство на их месте оформлялось на подставных лиц — знакомых и родственников обвиняемых.
Минчане еще до возбуждения уголовного дела в их отношении выехали за пределы Беларуси и скрылись от правоохранительных органов. 55-летний был задержан в 2017 году в Хорватии и выдан белорусской стороне. Ему предъявлено окончательное обвинение по 21 эпизоду противоправной деятельности. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 233 УК. Общий доход от незаконной предпринимательской деятельности оценен не менее чем в 2,4 млн рублей.
Следователи вынесли два представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, в одну из районных администраций Минска и Госстройэкспертизу. В документах отмечены недостатки в ходе проведения экспертизы проектов и приемки в эксплуатацию одного из построенных домов без надлежащего обследования.
Уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины передано прокурором в суд для рассмотрения.
Местонахождение сообщника обвиняемого пока неизвестно. Уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 23 мая. В главном следственным управлением Следственного комитета Беларуси завершено расследование уголовного дела о незаконной предпринимательской...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)