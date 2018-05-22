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В Минэкономики обсудили участие Беларуси в Восточном партнерстве

23.05.2018 12:45 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 23 мая. Участие Беларуси в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство" обсудили 22 мая в Минске заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич и делегация послов по особым поручениям по делам Восточного партнерства 12 стран — членов ЕС.

Стороны рассмотрели "актуальные вопросы взаимодействия Беларуси и ЕС в рамках второй платформы Восточного партнерства "Экономическое развитие и рыночные возможности", отметили в Минэкономики. Обсуждены также перспективы участия ведомства в работе других отраслевых платформ ВП и возможных совместных проектов.

Делегацию представляли послы по особым поручениям Польши, Нидерландов, Швеции, Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Румынии, Словакии, Словении и Финляндии. В рамках двухдневного визита дипломаты также встретились с главой МИД Владимиром Макеем и заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания Болеславом Пирштуком.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 мая. Участие Беларуси в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство" обсудили 22 мая в Минске заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич и...
 
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