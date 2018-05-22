Так травы хороши во дни уборки ранней…

Уборка трав - один из самых ответственных этапов кормозаготовки, включает она скашивание, сушку и укладывание на хранение.





Скашивание трав по общим агротехническим требованиям должно проводиться в сроки, когда растения содержат наибольшее количество питательных веществ. При этом учитывается влияние срока скашивания на последующие укосы и продуктивность сенокоса в будущем. Наибольшее количество питательных веществ в растениях содержится в ранние фазы развития. Лучшие сроки уборки злаковых трав - в фазу полного колошения, а бобовых - в период бутонизация - начала цветения. Большое значение имеет поготовка уборочной техники и опыт механизаторов. Так, занижение высоты среза трав на 1 см против оптимальной приводит к недобору 5 - 7 % урожая.

Ответственный и трудоемкий процесс уборки трав - сушка. Кормовые растения в зависимости от почвенно - климатических и биологических особенностей содержат от 55 до 85 % влаги. Чтобы приготовить из них 1 т сена стандартной влажности (17 %) нужно удалить 0,8 - 4,5 т воды.



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Из свежескошенных трав заготавливают сочный корм - силос. Силосование (заквашивание) - консервирование кормов без доступа воздуха. Сущность силосования заключается в том, что изоляция корма от доступа воздуха прекращает развитие анаэробных микроорганизмов, а образующаяся в процессе жизнедеятельности молочнокислых бактерий молочная кислота подавляет жизнедеятельность анаэробных микроорганизмов.

В крупнейшем сельхозпредприятии района предстоит в первый укос убрать травы на 7280 га, заготовить 3319 тонн сена, 41130 тонн сенажа, 108510 тонн силоса.

279 га первого укоса трав в хозяйстве скошены. Темпы косьбы каждый день нарастают, по состоянию на 22 мая за день в филиале "Азот Агро" скашивали 90 га трав из 207 га по району, т.е. чуть менее половины от общего объема.

На косьбе трав в эти дни заняты многие механизаторы хозяйства. Недалеко от города в районе ветстанции косьбу трав осуществлял механизатор Иван Иосифович Ошейчик, отвозил зеленую массу водитель Степан Петрович Рыбаченок, ворошил сено "граблями" механизатор Евгений Владимирович Марчик.

Практика показывает, что хозяйства, убирающие первый укос трав за 10-12 дней, всегда обеспечены кормами высокого качества.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.