Производство по делу о банкротстве Белоозерского завода ячеистого бетона прекращено

Производство по делу о банкротстве Белоозерского завод ячеистого бетона прекращено, сообщили в экономическом суде Брестской области.

Временным управляющим было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с тем, что в защитном периоде задолженность перед бюджетом должником была полностью погашена за счет средств его собственника. Подтверждение о погашении должником задолженности поступило в адрес суда.

Определением экономического суда Брестской области от 21 мая прекращено производство по делу о банкротстве предприятия. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано (опротестовано) в суд апелляционной инстанции не позднее 15 дней с момента его вынесения.

Производство по делу о банкротстве производственного унитарного предприятия было возбуждено определением экономического суда Брестской области от 16 февраля 2018 года. В отношении должника был установлен защитный период продолжительностью в один месяц — сроком до 16 марта 2018 года. По ходатайству временного управляющего защитный период дважды продлевался.