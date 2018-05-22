Макей о заявлении МВД про ЛГБТ: Любая структура, говоря что-то, должна думать о последствиях

Глава МИД Владимир Макей отказался комментировать заявление МВД по поводу ЛГБТ-флага, вывешенного на посольстве Великобритании, Но заявил, что необходимо оценивать возможные последствия всех заявлений.

— Я не стану комментировать заявление МВД, мое мнение состоит лишь в том, что любой государственный или политический деятель, любая структура, делая те или иные заявления, должна думать обо всех последствиях, более широкого масштаба, — сказал журналистам после открытия форума «Минский диалог» Владимир Макей.

Глава МИД также подеркнул, что, взаимодействуя с другими европейскими странами, белорусские дипломаты учитывают особенности менталитета и традиции.

— Я считаю, что мы, взаимодействуя с ЕС в сфере прав человека, должны учитывать специфику, менталитет того или иного государства, того или иного народа. Есть ряд вещей, абсолютно неприемлемых для нашего менталитета, нашей страны. И это касается не только Беларуси, но и ряда других стран, — сказал Макей. — Поэтому мое мнение состоит в том, что надо не навязывать те или иные вещи, которые являются устоявшимися в тех или иных странах, а внимательно смотреть, что происходит в данной конкретной стране. Кстати, тематика традиционной семьи и прав меньшинств является очень важной и здесь не все так однозначно. Нам надо учитывать конкретный менталитет конкрентного народа, обычаи и устои.

Напомним, 20 мая на сайте МВД был размещен комментарий, касающийся действий посольства Великобритании, которое 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, вывесило ЛГБТ-флаг. В нем борьба ЛГБТ-сообщества за свои права была названа подделкой , как и сами однополые отношения.

МВД также отметило, что «подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей, в том числе христианских», потому заявления подобного рода — вызов этим ценностям.

— Мы — за подлинное, они не пройдут! — резюмировали в силовом ведомстве.