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Госкомвоенпром: Беларуси снова ошибочно приписали поставки оружия. Но обвинения ни разу не подтвердились

23.05.2018 16:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларуси ошибочно приписали поставки четырех учебных самолетов L-39C и самолетов-штурмовиков Демократической Республике Конго. Так TUT.BY прокомментировали в Госкомвоенпроме информацию ряда франкоязычных изданий («KongoTimes», «Патриотический взгляд») опубликованную и в белорусских СМИ.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Местные СМИ считают, что с помощью такой милитаризации президент Конго Джозеф Кабила готовится к удержанию власти, у которой находится с 2001 года. В стране царит напряженность в связи с затянувшимися президентскими выборами. Полномочия Кабилы истекли еще в конце 2016 года. Выборы могут пройти на исходе текущего года.

«Изложенные в статьях тезисы базируются на непроверенных, некомпетентных и не соответствующих действительности сведениях, являются беспочвенными, необъективными и не имеющими ничего общего с реальными обстоятельствами, так как ЗАО „Белтехэкспорт“ в этой стране не работает, и поставок такого специмущества не осуществляло», — заверили в Госкомвоенпроме.

Дело в том, что в отношении всех неправительственных субъектов и физических лиц, действующих на территории Демократической Республике Конго, действует режим санкций включающий эмбарго на поставки оружия, запрет на поездки и замораживание активов военных и чиновников страны, который введен Резолюцией Совета безопасности ООН еще 28 июля 2003 года.

Впоследствии он многократно модифицировался и в настоящий момент применяется в отношении физических лиц и неправительственных субъектов, действующих на территории Демократической Республике Конго, уточнили в Госкомвоенпроме.

В соответствии с положениями резолюции 1807 (2008 год) Совета безопасности ООН, все государства-члены ООН обязаны заблаговременно уведомлять соответствующий комитет Совета о любых поставках вооружений и связанных с ними материальных средств для армии Демократической Республики Конго.

«В Беларуси создана жесткая, хорошо организованная система экспортного контроля, позволяющая оптимально сочетать открытость белорусской модели экономики с возможностью получения валютных средств от законной торговли специфическими товарами (работами, услугами) и при этом придерживаться общепринятых международных норм, что неоднократно подтверждалось, в том числе и экспертами ООН. Сегодня она соответствует всем международным стандартам и исключает возможность  поставок объектов экспортного контроля в страны, в отношении которых действует оружейное эмбарго», — заверили в Госкомвоенпроме.

В комитете напомнили, что ранее в СМИ Беларусь уже неоднократно обвиняли в поставках вооружений в обход международных санкций, и эти обвинения ни разу не были официально подтверждены международными экспертами.

«Все взаимодействие в области продажи оружия Беларусь осуществляет в строгом соответствии с международным законодательством и требованиями Совета Безопасности ООН. С 1993 года Беларусь регулярно направляет свою информацию в регистр ООН по обычным вооружениям с целью повышения транспарентности в сфере экспорта и импорта обычных вооружений и техники», — резюмировали в Госкомвоенпроме.

 
 
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Беларуси ошибочно приписали поставки четырех учебных самолетов L-39C и самолетов-штурмовиков Демократической Республике Конго. Так TUT.BY прокомментировали в...
 
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