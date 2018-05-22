"Не построите магазин - поедем в Минск!". Как сельчанам указ президента жить мешает

Жители городского поселка требуют пустить к ним «Евроопт» и грозятся ради этого ехать делегацией в Управление делами президента. Здесь все просто и сложно одновременно: в Ореховске Оршанского района местное райпо обанкротилось и закрывает магазины, цены у частников люди считают завышенными, а ассортимент товаров — маленьким. Крупный ритейлер, который готов прийти в поселок, сделать этого не может — в соответствии с антимонопольным законодательством. Остальные просто не хотят.





Ореховск немаленький — в нем проживает около 3 тысяч человек. И, по словам местных, население растет, хотя треть жителей — пенсионеры: просто молодежь не уезжает. А торговля не развивается: местное райпо обанкротилось и закрывает не только продовольственные магазины, но и единственный магазин промтоваров. В поселке есть 10 магазинов частников, но ореховчане жалуются на завышенные цены у них и нехватку товаров.

— Мы не голодаем, но в магазине около дома можно не застать молоко или свежий хлеб — быстро разбирают. Ехать нужно в другой — на велосипеде, машине или пешком идти. Автобусы у нас не ходят. А если здоровье не позволяет? И зимой на велосипеде не наездишься, — говорит местная жительница.

Еще сложнее ездить в Оршу, продолжает ее подруга. Это 25 километров в одну сторону. Там ореховчане покупают технику, промтовары, которых у них в поселке нет:

— У нас пенсии — 250−300 рублей. За все заплатишь, таблетки купишь — остается меньше ста рублей на месяц. Как жить? А если внуки приезжают? Вы видели цены у наших частников? Это же ужас!

На цены мы посмотрели сами — и сравнили с сетевыми магазинах: стоимость самых дешевых подсолнечного масла, консервированного горошка, колбас, кофе, шоколада разнится, конечно, не в разы, но действительно выше — на 0,1−3 рубля на единице товара.

Купить свежее мясо в Ореховске теперь тоже проблема, говорит пенсионерка. Его продают только в магазине «Орис», но и там цены «кусаются». Палендвица, например, стоит 12 рублей за килограмм.

Жители Ореховска не просят — требуют создать местной частной торговле конкуренцию и построить «Евроопт». Потому позвали в местный Дом культуры чиновников и представителей ООО «Евроторг» и спросили: почему их проблему не могут решить вот уже около года? Пригрозили «ехать в Минск, к президенту».



Этот магазин в Ореховске скоро закроют. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY



Рядом — заброшенное и горевшее здание универмага в Ореховске, которое местные жители предлагают отдать под «Евроопт». Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Встреча получилась эмоциональной. Местные жители по очереди брали микрофон и говорили не только о вопросах к торговле, но и об острых проблемах города: дороги плохие, освещения на улицах нет, детских площадок — тоже.

— Обратите внимание на наш поселок, — сказала чиновнице из райисполкома Наталья Якубова. — Хочется, чтобы внуку я могла купить йогуртик, банан, сводить на детскую площадку. Городок у нас красивый, пусть и небольшой — не сравнить с Минском, Витебском, где все в огнях, все красиво. А я сколько прошу три лампочки вкрутить, чтобы на улице никто не упал — фонари же не горят?





Открытие «Евроопта» для местных — один из пунктов для повышения комфортности жизни. Ореховчане настаивают именно на этом сетевике, потому что «там все дешевле и акции есть».

— В Копысе на 800 человек — три «Евроопта», а у нас, в трехтысячном городке, — ни одного. Почему так? — обижены жители. — Чем мы хуже?

Ореховчане едва не хором обращаются к представителям «Евроторга»: мол, заберите местные магазины райпо и откройте свои, как это сделали в других деревнях Оршанского района.

Те объясняют: не позволяет закон.





— Наша компания в Оршанском районе действительно приступила к комплексному торговому обслуживанию на селе. По согласованию с райисполкомом местное райпо передало нам 33 стационарных магазина и 14 маршрутов автолавок. После ремонта, модернизации и установки нового оборудования, что занимало по 2−3 недели, эти торговые объекты уже работают, — объясняет операционный директор «Евроторга» Владлен Атрошкин.

По его словам, магазины «Евроопта» на селе, конечно, меньше по площадям, чем в крупных городах, но ассортимент и цены — те же. В автолавках набор продуктов несколько ограничен, но стоимость товара тоже не меняется.

— Ситуация в Ореховске показала, что некоторые нормы законодательства вступили в противоречие с реальной ситуацией на местах. Если указ президента № 345 позволяет торговым сетям приобретать торговые площади и строить магазины в сельских населенных пунктах, не принимая в расчет долю в общем товарообороте района, то в городах и городских поселках этот документ не работает. Так как Ореховск имеет статус городского поселка, «Евроопт» не имеет права открывать здесь торговые объекты. Ведь наша доля в Оршанском районе на сегодняшний день составляет 23,3% в общем товарообороте, — объясняет местным Атрошкин.

По его словам, чтобы разрешить эту проблему и исходя из поручения президента по комплексному развитию Оршанского района, райисполком разработал проект указа главы государства, которым предусматривается снятие всех ограничений на развитие розничной торговли в районе.





— Этот документ уже прошел правовую экспертизу и передан на согласование в Совет министров, после чего поступит на подпись к президенту, — сказал Атрошкин. — Мы надеемся на инициативу законодателей — в частности, на снятие ограничений в 20% от общего товарооборота района, установленного законом о торговле. В этом случае у торговых сетей появится возможность продвигаться в малые населенные пункты и организовывать там торговлю на современном уровне.

В «Евроторге» говорят, что только за 3 последних месяца они получили 24 коллективных обращения граждан с просьбой открыть магазины их сети. Так что проблему в Ореховске можно назвать типичной не только для Оршанского района.



































— Мы предлагали открыть свой магазин в Ореховске двум другим сетевикам. Они не заинтересованы открываться в маленьких населенных пунктах, — рассказала TUT.BY начальник отдела торговли и услуг Оршанского райисполкома Ирина Мартинович.

После окончания часовой встречи Мартинович, отвечая на вопрос местной пенсионерки, заверила ее, что все моменты, которые подняли на встрече ореховчане, она передаст в райисполком. Та поблагодарила:

— Вы просто войдите в наше положение. Мы тоже хотим нормально жить.

Интересно, что на днях бизнес-союзы отправили в Министерство антимонопольного регулирования торговли письмо, в котром категорически возражают против предложений повышения порогового значения размера доли ритейлера в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в соответствующих административно-территориальных единицах, при достижении которого субъект торговли не вправе «расти» в регионе дальше. — Во многих районных центрах страны уже наблюдается доля одной крупной сети, превышающая 20% в общем товарообороте, что привело к массовому закрытию торговых объектов субъектов малого и среднего предпринимательства, Белкоопсоюза, снижению поступлений в местные бюджеты. С учетом выручек аффилированных структур доля одной крупной сети в ряде районов превышает 45−50% общего товарооборота продуктов питания. Существующая структура розничной торговли продуктами питания негативно влияет на конкурентную среду, развитие малого и среднего предпринимательства, финансового состояния производителей и переработчиков продуктов питания. Считаем, что для устойчивого сбалансированного развития необходимо создание прежде всего реально равных, а не декларированных условий хозяйствования для крупных и малых предприятий как в торговой, так и производственной сферах. Повышение порогового значения общую ситуацию значительно ухудшит. Операционный директор сети «Евроопт» Владлен Атрошкин так прокомментировал письмо бизнес-союзов: — Специального регулирования рынка розничной торговли продуктами питания нет ни в ЕС, ни в ЕАЭС, ни в других странах Европы. Есть только в России, и там это ограничение установлено на уровне 25%. Во всех остальных странах деятельность торговых сетей, торгующих продуктами питания, регулируется общим антимонопольным законодательством, которое применяется для всех сфер экономики. Антимонопольный орган, как правило, начинает регулировать деятельность субъекта хозяйствования при достижении этим субъектом доли рынка 35−40%. Так в чем же уникальность Беларуси, что здесь встала проблема специального регулирования розничной торговли продуктами питания? На наш взгляд ответ прост — конкурирующие субъекты хозяйствования лоббируют долю в 20%, чтобы ограничить конкуренцию. А к чему это ограничение приводит, мы видим на примере Ореховска.