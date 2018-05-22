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Белорусская делегация во главе с Матюшевским примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

23.05.2018 16:06 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 23 мая. Белорусская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра Василием Матюшевским примет участие в ХXII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который начнет работу 24 мая, сообщила пресс-служба посольства Беларуси в России.

В составе делегации также первые заместители министров иностранных дел и экономики Андрей Евдоченко и Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Игорь Петришенко, заместители министров энергетики и промышленности Ольга Прудникова и Дмитрий Корчик, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, председатель правления ОАО "АСБ "Беларусбанк" Виктор Ананич, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко, представители других министерств и ведомств.

В рамках ПМЭФ запланированы встречи главы и представителей делегации с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром финансов РФ Антоном Силуановым, председателем правления "Внешэкономбанка" РФ Сергеем Горьковым и ряд других.

Члены делегации примут участие в пленарных заседаниях форума и работе его секций: "Цифровое будущее в финансах: борьба экосистем", "Современные механизмы продвижения экспорта на зарубежные рынки", "Вызовы новой экономики. Как меняется частный и государственный сектор", "Инфраструктура будущего: как бизнесу и власти адаптироваться к новой среде?".

Петришенко проведет ряд встреч с руководителями российский регионов: главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым, с губернаторами Приморского края, Московской и Владимирской областей Андреем Тарасенко, Андреем Воробьевым и Светланой Орловой, заместителем министра промышленности и торговли Татарстана Алмазом Хусаиновым. Примет участие в работе ряда секций.

Он также будет участвовать во втором пленарном заседании ПМЭФ 25 мая, на котором запланированы выступления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

Накануне открытия форума 23 мая состоялась встреча Василия Матюшевского с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и седьмое заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь с Ленинградской областью. Подписаны протокол и "Программа торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества между правительством Республики Беларусь и правительством Ленинградской области на 2018—2020 годы".

В ходе заседания белорусская сторона также проинформировала коллег о начале работ по строительству автомагистрали Минск — Полоцк. Ее продление через Ленинградскую область до Санкт-Петербурга позволило бы создать новые перспективы расширения сотрудничества с российский регионом. "Это был бы новый совместный проект — "Льняной путь", к примеру, по аналогии с известным "Шелковым путем", — отметил посол Беларуси.

Также состоялась встреча Петришенко с заместителем губернатора Ленинградской области Олегом Малащенко. Были обсуждены перспективы поставок в регион белорусской пассажирской, грузовой и специальной техники.

Петербургский международный экономический форум — главный ежегодный экономический саммит России и других стран СНГ. Форум проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. ПМЭФ-2018 пройдет с 24 по 26 мая. Мероприятия форума в этом году объединены девизом "Создавая экономику доверия". Ожидается, что участие в форуме примут около 15 тыс. гостей из более чем 140 стран.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 мая. Белорусская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра Василием Матюшевским примет участие в ХXII Петербургском международном...
 
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