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Минск станет площадкой Межгососвета по антимонопольной политике и конференции "Антимонопольное регулирование в ЕАЭС"
23.05.2018 21:13 — Новости Экономики | БT
Права и ответственность бизнеса, пожалуй, главное, на что нацелена общественная приемная в Минске. Первая проба пера была в Москве чуть более месяца назад. Собрали тех, кто работает и кто собирается предложить свой товар большому рынку ЕАЭС, у которого сегодня 15 % суши. Торговать всем вместе без границ, как заявлено в документах Союза, пока получается не у каждого и не всегда. Но стремления не теряют запала, который, понятно, подпитывается большими выгодами - и денежными и имиджевыми.
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Минск станет площадкой Межгососвета по антимонопольной политике и конференции "Антимонопольное регулирование в ЕАЭС"
А это укрепление отношений в торгово-экономическом секторе. Совсем скоро Минск станет площадкой и другой масштабной дискуссии - вопросов работы бизнеса на рынках...
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