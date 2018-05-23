|
Оператор "МТС" покрыл связью 4G 12 новых городов и поселков Минской, Могилевской и Витебской областей
23.05.2018 22:08 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 23 мая. Оператор "МТС" покрыл связью 4G 12 новых городов и поселков Беларуси. Кроме того, расширена емкость сети — дополнительные базовые станции заработали там, где уже есть LTE, сообщила пресс-служба оператора.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оператор "МТС" покрыл связью 4G 12 новых городов и поселков Минской, Могилевской и Витебской областей
Минск, 23 мая. Оператор "МТС" покрыл связью 4G 12 новых городов и поселков Беларуси. Кроме того, расширена емкость сети — дополнительные базовые станции...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)