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ГТК обновил перечень технических средств таможенного контроля

24.05.2018 08:16 — Новости Экономики | БелТА  
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ГТК обновил перечень технических средств таможенного контроля
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГТК обновил перечень применяемых технических средств таможенного контроля. Соответствующее решение содержится в постановлении Государственного таможенного комитета №11 от 3 мая 2018 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом был установлен перечень технических средств таможенного контроля, применяемых таможенными органами. В него вошли приборы проверки подлинности документов и банкнот, аппаратно-программные комплексы для считывания документов, сканеры считывания штрих-кодов, RFID-меток, QR-кодов, досмотровая рентгеновская техника, средства нанесения и считывания специальных меток. Всего в перечне 17 позиций.

Кроме того, согласно документу признано утратившим силу постановление ГТК от 17 июля 2007 года №79 "О технических средствах таможенного контроля и порядке их применения".

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГТК обновил перечень применяемых технических средств таможенного контроля. Соответствующее решение содержится в постановлении...
 
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