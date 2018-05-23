|
ГТК обновил перечень технических средств таможенного контроля
24.05.2018 08:16 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГТК обновил перечень применяемых технических средств таможенного контроля. Соответствующее решение содержится в постановлении Государственного таможенного комитета №11 от 3 мая 2018 года, опубликованном сегодня на
Документом был установлен перечень технических средств таможенного контроля, применяемых таможенными органами. В него вошли приборы проверки подлинности документов и банкнот, аппаратно-программные комплексы для считывания документов, сканеры считывания штрих-кодов, RFID-меток, QR-кодов, досмотровая рентгеновская техника, средства нанесения и считывания специальных меток. Всего в перечне 17 позиций.
Кроме того, согласно документу признано утратившим силу постановление ГТК от 17 июля 2007 года №79 "О технических средствах таможенного контроля и порядке их применения".
Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГТК обновил перечень применяемых технических средств таможенного контроля. Соответствующее решение содержится в постановлении...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)