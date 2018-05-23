Минск может вспомнить о новом кредите МВФ после президентских выборов?

Переговоры Беларуси и МВФ о новой программе и кредите могут возобновиться в 2020 году. Такое мнение высказал TUT.BY источник, знакомый с ходом переговоров.



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«Сейчас мяч на строне Минска. Кредит надо не только хотеть получить, но и выполнять обязательства. Но, по имеющейся информации, если не будет форс-мажора, Беларусь вернется к новой программе МВФ не ранее 2020 года. Пройдут выборы, будут завершены некоторые реформы, например, преобразование госсектора, его управления», — сказал собеседник.

При этом он добавил, что новая программа была уже готова, ее поддерживали некоторые высокопоставленные чиновники из экономического блока правительства. Но руководство страны решило иначе, напомнил источник.

Как ранее сообщалось, в 2017 году Минск поставил на паузу переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит в размере около 3 млрд долларов под 2,28% годовых на десять лет. Стороны разошлись во взглядах относительно скорости реформ, в частности, в вопросе повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В настоящее время Беларусь активно сотрудничает с Международным валютным фондом в рамках технической помощи. Зампред правления Нацбанка Беларуси Дмитрий Калечиц в апреле говорил журналистам, что консультации экономических властей страны с сотрудниками МВФ проводятся регулярно. Он также проанонсировал визит плановой миссии Фонда в Минск в июле. Один из вопросов повестки дня — влияние последствий для белорусской экономики санкций в отношенни России.

Выборы президента Беларуси должны пройти не позднее августа 2020 года.