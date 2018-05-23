Сколько стоят квартиры в Пинске — анализ рынка по итогам апреля

На календаре уже конец весны, а мы подводим апрельские итоги на квартирном рынке города Пинска вместе со специалистами агентства недвижимости «Бугриэлт». В продолжение цикла статей о недвижимости нашего города, мы проанализируем данные квартирного рынка за отчетный период, выявим основные тенденции и подведем итоги.

Анализируя прошедший апрель 2018 года на рынке недвижимости города Пинска, стоит отметить, что в данный период не наблюдалось каких-то серьезных изменений, скорее можно сказать, что квартирному рынку были свойственны те же тенденции, что и месяцем ранее. Рынок был стабилен, возможно, с некоторым оживлением — многие покупатели старались успеть приобрести себе жилье до вступления в силу новых правил кредитования в РБ, то есть до 1 мая 2018 года.

На сегодняшний день пока еще не понятно, насколько изменилась процедура выдачи кредитов населению на приобретение жилья после майских нововведений, и как данная ситуация, в конечном итоге, отразится на количестве сделок в целом. Отметим, что в последнее время именно банковские кредиты являлись главной движущей силой рынка недвижимости.

Аналитика по средней стоимости квадратного метра за апрель 2018 года

Что касается цен, выставляемых на квартиры — они практически не изменились.





Цена квадратного метра в Пинске в апреле К концу апреля средняя выставляемая цена квадратного метра в городе Пинске составила сумму, эквивалентную $538, т.е. рост составил + $2 за отчетный месяц. Если говорить о стоимости реальных сделок, то по итогам апреля она составила сумму, эквивалентную $470 за квадратный метр.

Стоит отметить, что такой большой разрыв между выставляемой и реальной ценой продажи не совсем нормальная ситуация, которая, в принципе, довольно плохо влияет на рынок недвижимости в целом. Квартиры слишком переоцениваются при выставлении их на продажу. Для примера, в Минске и Бресте разница между начальной ценой и стоимостью продажи не такая большая, как в Пинске.

Аналитика предложений квартир по количества комнат в апреле 2018 года:

Количество выставленных на продажу объектов в апреле было несколько выше уровня марта.











Если посмотреть на квартирный рынок в разрезе количества комнат в квартире, то мы можем увидеть следующий результат.

Цена за квадратный метр в однокомнатных квартирах в сравнении с прошлым месяцем показала заметный рост — стоимость метра в «однушках» выросла на сумму, эквивалентную $18, и составила $528. Это закономерная ситуация, исходя из повышенного спроса на «однушки» в последнее время.

Цена за метр в «двушке» несколько выросла и составила $550 в эквиваленте. «Трешки» же, в свою очередь, заметно упали в цене, до суммы эквивалентной $553. Что, в свою очередь, несколько выровняло общую картину в соотношении с «двушками».

Четырехкомнатные квартиры также подросли на $19, их стоимость составила $489 за квадратный метр. В итоге у нас налицо существенное завышение стоимости двух- и трехкомнатных квартир, особенно в сравнении с ценами реальных сделок.

Аналитика предложений по типам квартир в апреле 2018 года:





Если говорить про реальные сделки, то стоит отметить, что более 40% всех продаж в городе пришлись на однокомнатные квартиры. Двухкомнатные и трехкомнатные в апреле показали почти одинаковые результаты по количеству продаж (25% и 27% соответственно), для трехкомнатных вариантов это довольно знаковое событие, так бывает не часто на рынке недвижимости. Четырехкомнатные квартиры продавались реже всего – 7% от общей массы сделок.

Анализ предложений квартир в апреле 2018 года по микрорайонам:

Микрорайон % выставляемых на продажу квартир Альбрехтово 3,5 Гор.Больница 5,5 Загорский 2 Западный 11 Кинопрокат 5 Луги 9,5 Радужный 1,5 Северный 32 Центральный 30

Как видно из таблицы, самыми популярными микрорайонами по количеству предложений остаются Северный и Центральный, на них же, кстати, приходится и основная масса продаж. Самые скромные по количеству предложений – такие микрорайоны, как Радужный и Загорский.

Анализ цен на квартиры в апреле 2018 года по микрорайонам:

Микрорайон Цена кв.м. выставляемых на продажу квартир в эквиваленте Альбрехтова 480 Гор.Больница 610 Загорский 560 Западный 530 Кинопрокат 550 Луги 510 Радужный 540 Северный 530 Центральный 550

Как видно из данной таблицы, самым «дорогим» микрорайоном по итогам апреля стала Гор.Больница – 610 $ в эквиваленте, самым же доступным по цене, как и месяцем ранее, остается Альбрехтово – 480 $ в эквиваленте.

Если попытаться подвести итог по апрелю, то можно сказать, что квартирный рынок города Пинска сейчас довольно стабилен, несколько настораживает, конечно, не совсем «правильная» ситуация в виде изначально слишком завышенных выставляемых цен. Все остальное же вписывается в общие рамки, присущие рынку страны в целом.

Будем надеяться, что данная информация была вам полезна и интересна.

В случае возникновения вопросов в сфере недвижимости, а также при желании выгодно продать или купить квартиру или дом в городе Пинске и Пинском районе, вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам агентства недвижимости «Бугриэлт» по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 41. Тел. 80 (165) 65-57-03.