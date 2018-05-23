Сколько стоят квартиры в Пинске — анализ рынка по итогам апреля

На календаре уже конец весны, а мы подводим апрельские итоги на квартирном рынке города Пинска вместе со специалистами агентства недвижимости «Бугриэлт». В продолжение цикла статей о недвижимости нашего города, мы проанализируем данные квартирного рынка за отчетный период, выявим основные тенденции и подведем итоги.
Анализируя прошедший апрель 2018 года на рынке недвижимости города Пинска, стоит отметить, что в данный период не наблюдалось каких-то серьезных изменений, скорее можно сказать, что квартирному рынку были свойственны те же тенденции, что и месяцем ранее. Рынок был стабилен, возможно, с некоторым оживлением — многие покупатели старались успеть приобрести себе жилье до вступления в силу новых правил кредитования в РБ, то есть до 1 мая 2018 года.
На сегодняшний день пока еще не понятно, насколько изменилась процедура выдачи кредитов населению на приобретение жилья после майских нововведений, и как данная ситуация, в конечном итоге, отразится на количестве сделок в целом. Отметим, что в последнее время именно банковские кредиты являлись главной движущей силой рынка недвижимости.
Аналитика по средней стоимости квадратного метра за апрель 2018 года
Что касается цен, выставляемых на квартиры — они практически не изменились.
Стоит отметить, что такой большой разрыв между выставляемой и реальной ценой продажи не совсем нормальная ситуация, которая, в принципе, довольно плохо влияет на рынок недвижимости в целом. Квартиры слишком переоцениваются при выставлении их на продажу. Для примера, в Минске и Бресте разница между начальной ценой и стоимостью продажи не такая большая, как в Пинске.
Аналитика предложений квартир по количества комнат в апреле 2018 года:
Количество выставленных на продажу объектов в апреле было несколько выше уровня марта.
Если посмотреть на квартирный рынок в разрезе количества комнат в квартире, то мы можем увидеть следующий результат.
Цена за квадратный метр в однокомнатных квартирах в сравнении с прошлым месяцем показала заметный рост — стоимость метра в «однушках» выросла на сумму, эквивалентную $18, и составила $528. Это закономерная ситуация, исходя из повышенного спроса на «однушки» в последнее время.
Цена за метр в «двушке» несколько выросла и составила $550 в эквиваленте. «Трешки» же, в свою очередь, заметно упали в цене, до суммы эквивалентной $553. Что, в свою очередь, несколько выровняло общую картину в соотношении с «двушками».
Четырехкомнатные квартиры также подросли на $19, их стоимость составила $489 за квадратный метр. В итоге у нас налицо существенное завышение стоимости двух- и трехкомнатных квартир, особенно в сравнении с ценами реальных сделок.
Аналитика предложений по типам квартир в апреле 2018 года:
Если говорить про реальные сделки, то стоит отметить, что более 40% всех продаж в городе пришлись на однокомнатные квартиры. Двухкомнатные и трехкомнатные в апреле показали почти одинаковые результаты по количеству продаж (25% и 27% соответственно), для трехкомнатных вариантов это довольно знаковое событие, так бывает не часто на рынке недвижимости. Четырехкомнатные квартиры продавались реже всего – 7% от общей массы сделок.
Анализ предложений квартир в апреле 2018 года по микрорайонам:
|Микрорайон
|% выставляемых на продажу квартир
|Альбрехтово
|3,5
|Гор.Больница
|5,5
|Загорский
|2
|Западный
|11
|Кинопрокат
|5
|Луги
|9,5
|Радужный
|1,5
|Северный
|32
|Центральный
|30
Как видно из таблицы, самыми популярными микрорайонами по количеству предложений остаются Северный и Центральный, на них же, кстати, приходится и основная масса продаж. Самые скромные по количеству предложений – такие микрорайоны, как Радужный и Загорский.
Анализ цен на квартиры в апреле 2018 года по микрорайонам:
|Микрорайон
|Цена кв.м. выставляемых на продажу квартир в эквиваленте
|Альбрехтова
|480
|Гор.Больница
|610
|Загорский
|560
|Западный
|530
|Кинопрокат
|550
|Луги
|510
|Радужный
|540
|Северный
|530
|Центральный
|550
Как видно из данной таблицы, самым «дорогим» микрорайоном по итогам апреля стала Гор.Больница – 610 $ в эквиваленте, самым же доступным по цене, как и месяцем ранее, остается Альбрехтово – 480 $ в эквиваленте.
Если попытаться подвести итог по апрелю, то можно сказать, что квартирный рынок города Пинска сейчас довольно стабилен, несколько настораживает, конечно, не совсем «правильная» ситуация в виде изначально слишком завышенных выставляемых цен. Все остальное же вписывается в общие рамки, присущие рынку страны в целом.
Будем надеяться, что данная информация была вам полезна и интересна.
В случае возникновения вопросов в сфере недвижимости, а также при желании выгодно продать или купить квартиру или дом в городе Пинске и Пинском районе, вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам агентства недвижимости «Бугриэлт» по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 41. Тел. 80 (165) 65-57-03.