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Умер основатель "Онеги" Сергей Метто

24.05.2018 10:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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После тяжелой продолжительной болезни на 52-м году жизни умер основатель компании «Онега», известный белорусский бизнесмен Сергей Метто. Об этом TUT.BY сообщили коллеги бизнесмена.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Производство «Онеги» начиналось в середине 90-х в варочном цеху столовой на окраине Минска, на улице Казинца. «В институте „Белгипрозем“, где арендовали офис, пустовала столовая. Арендные ставки были низкие, можно было начинать бизнес», — вспоминал Сергей Метто. В итоге компания доросла до крупнейшего производителя чипсов и снэков, построила в 2014 году новый завод в Колодищах.

Реализации многочисленных планов помешала болезнь.

Во второй половине 2017 года «Онега» сменила собственника. Структуры председателя наблюдательного совета Silvano Fashion Group (один из крупных активов — фабрика «Милавица») Томаса Тоола получили контрольную долю в группе компаний «Онега».

TUT.BY выражает соболезнования родственникам и друзьям Сергея Метто.

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Теги: Минск
 
 
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После тяжелой продолжительной болезни на 52-м году жизни умер основатель компании "Онега", известный белорусский бизнесмен Сергей Метто.
 
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