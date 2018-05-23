После тяжелой продолжительной болезни на 52-м году жизни умер основатель компании «Онега», известный белорусский бизнесмен Сергей Метто. Об этом TUT.BY сообщили коллеги бизнесмена.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Производство «Онеги» начиналось в середине 90-х в варочном цеху столовой на окраине Минска, на улице Казинца. «В институте „Белгипрозем“, где арендовали офис, пустовала столовая. Арендные ставки были низкие, можно было начинать бизнес», — вспоминал Сергей Метто. В итоге компания доросла до крупнейшего производителя чипсов и снэков, построила в 2014 году новый завод в Колодищах.

Реализации многочисленных планов помешала болезнь.

Во второй половине 2017 года «Онега» сменила собственника . Структуры председателя наблюдательного совета Silvano Fashion Group (один из крупных активов — фабрика «Милавица») Томаса Тоола получили контрольную долю в группе компаний «Онега».

TUT.BY выражает соболезнования родственникам и друзьям Сергея Метто.