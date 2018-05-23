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Умер основатель "Онеги" Сергей Метто
24.05.2018 10:29 — Новости Экономики | Tut.by
После тяжелой продолжительной болезни на 52-м году жизни умер основатель компании «Онега», известный белорусский бизнесмен Сергей Метто. Об этом TUT.BY сообщили коллеги бизнесмена.
Производство «Онеги» начиналось в середине 90-х в варочном цеху столовой на окраине Минска, на улице Казинца. «В институте „Белгипрозем“, где арендовали офис, пустовала столовая. Арендные ставки были низкие, можно было начинать бизнес», —
Реализации многочисленных планов помешала болезнь.
Во второй половине 2017 года «Онега»
TUT.BY выражает соболезнования родственникам и друзьям Сергея Метто.
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После тяжелой продолжительной болезни на 52-м году жизни умер основатель компании "Онега", известный белорусский бизнесмен Сергей Метто.
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