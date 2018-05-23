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Очередь у «Минскстроя». Кто пришел за квартирами на Скрипникова по $1100 за «квадрат»?

24.05.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Очередь у «Минскстроя». Кто пришел за квартирами на Скрипникова по 00 за «квадрат»?

Что берут?

Вторую декларацию по дому на Скрипникова опубликовали 18 марта. На кону оказалось 95 квартир, среди которых 40 «однушек» (45,1 кв.м), 41 «двушка» (60,5 кв.м) и 14 «трешек» (78 кв.м). Квартиры находятся на 1-м, 6-19 этажах новостройки.

С момента первой декларации изменилась не только стадия строительства дома, но и цена. Теперь стоимость квадратного метра в 19-этажной «свечке» серии М111-90 составляет 2200 рублей ($1102). Соответственно, однокомнатная квартира в новостройке обойдется покупателям в $49,7 тыс., цена «двушки» — $66, 671, стоимость трехкомнатной квартиры эквивалентна $85 956.

Изменились и условия рассрочки. Напомним, что первая декларация предполагала первоначальный взнос 30% от стоимость жилья. Согласно декларации от 18 мая первоначальный взнос составляет 50% от стоимости квартиры. Оплата должна быть внесена в течение 3 календарных дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме.

Очередь у «Минскстроя». Кто пришел за квартирами на Скрипникова по 00 за «квадрат»?
Очередь у «Минскстроя». Кто пришел за квартирами на Скрипникова по 00 за «квадрат»?
Очередь у «Минскстроя». Кто пришел за квартирами на Скрипникова по 00 за «квадрат»?
Очередь у «Минскстроя». Кто пришел за квартирами на Скрипникова по 00 за «квадрат»?

Кто берет?

На утро 24 мая в очереди за квартирами на Скрипникова стояло 142 человека. Большинство очередников – те, кто не смог урвать заветное жилье в первый раз. Люди отмечают, что дежурить приходится вахтами, пост держится круглосуточно, скандалов и волнений не наблюдалось:

— Список сохранился с прошлой декларации. Сейчас в нем 142 человека, квартир – 95, но у нас очередь дружная, все спокойно, 5 человек уже пошли писать заявления, — пояснил человек со списками.

На вопрос почему люди выбрали эту новостройку, очередники ответила дружно:

— Не пишите только, что мы дураки по большой цене квартиры берем! Мы все местные, с Сухарево, мы любим свой район и хотим в нем жить. Самый главный плюс – месторасположение.

— У меня к этому дому сразу душа легла, я ведь местная, — поддержаладевушка из очереди. – Сейчас же год малой родины, и мы хотим жить на территории своей малой родины.

Очередь у «Минскстроя». Кто пришел за квартирами на Скрипникова по 00 за «квадрат»?
Очередь у «Минскстроя». Кто пришел за квартирами на Скрипникова по 00 за «квадрат»?
Очередь у «Минскстроя». Кто пришел за квартирами на Скрипникова по 00 за «квадрат»?
Очередь у «Минскстроя». Кто пришел за квартирами на Скрипникова по 00 за «квадрат»?

После выхода второй декларации списки претерпели изменения – для некоторых 50% первоначальный взнос оказался неподъемным; другие не потянули «двушки», когда все однокомнатные квартиры оказались забронированными. Так, к примеру, мужчина, стоявший на 147 месте, передвинулся значительно ближе и полон уверенности, что сегодня сможет забронировать себе квартиру:

— Хочется сказать спасибо организаторам очереди. Все сделано грамотно, никто не спорит и не скандалит. Здесь нет ни спекуляции, ни мошенников, на одного человека – одна квартира. Все честно. Нет среди нас богачей и «скупщиков», здесь простые люди, которые всю жизнь копили на свое жилье, привлекли помощь друзей, кредитные средства. Мы все соседи по району, большинство очередников из Сухарево.

Очередь у «Минскстроя». Кто пришел за квартирами на Скрипникова по 00 за «квадрат»?

Напомним, что строительство дома началось в июле прошлого года. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию — июнь 2018 года. Генподрядчик — ОАО «МАПИД».

Фото: Павел Садовский

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Первые 28 квартир в новостройке на Скрипникова ушли с ажиотажем еще в марте. Сегодня «Минскстрой» начал бронирование новых 95 квартир. Realt.by побывал в очереди за...
 
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