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Очередь у «Минскстроя». Кто пришел за квартирами на Скрипникова по $1100 за «квадрат»?
24.05.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Что берут?
Вторую декларацию по дому на Скрипникова
С момента первой декларации изменилась не только стадия строительства дома, но и цена. Теперь стоимость квадратного метра в 19-этажной «свечке» серии М111-90 составляет 2200 рублей ($1102). Соответственно, однокомнатная квартира в новостройке обойдется покупателям в $49,7 тыс., цена «двушки» — $66, 671, стоимость трехкомнатной квартиры эквивалентна $85 956.
Изменились и условия рассрочки. Напомним, что первая декларация предполагала первоначальный взнос 30% от стоимость жилья. Согласно декларации от 18 мая первоначальный взнос составляет 50% от стоимости квартиры. Оплата должна быть внесена в течение 3 календарных дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме.
Кто берет?
На утро 24 мая в очереди за квартирами на Скрипникова стояло 142 человека. Большинство очередников – те, кто
— Список сохранился с прошлой декларации. Сейчас в нем 142 человека, квартир – 95, но у нас очередь дружная, все спокойно, 5 человек уже пошли писать заявления, — пояснил человек со списками.
На вопрос почему люди выбрали эту новостройку, очередники ответила дружно:
— Не пишите только, что мы дураки по большой цене квартиры берем! Мы все местные, с Сухарево, мы любим свой район и хотим в нем жить. Самый главный плюс – месторасположение.
— У меня к этому дому сразу душа легла, я ведь местная, — поддержаладевушка из очереди. – Сейчас же год малой родины, и мы хотим жить на территории своей малой родины.
После выхода второй декларации списки претерпели изменения – для некоторых 50% первоначальный взнос оказался неподъемным; другие не потянули «двушки», когда все однокомнатные квартиры оказались забронированными. Так, к примеру, мужчина, стоявший на 147 месте, передвинулся значительно ближе и полон уверенности, что сегодня сможет забронировать себе квартиру:
— Хочется сказать спасибо организаторам очереди. Все сделано грамотно, никто не спорит и не скандалит. Здесь нет ни спекуляции, ни мошенников, на одного человека – одна квартира. Все честно. Нет среди нас богачей и «скупщиков», здесь простые люди, которые всю жизнь копили на свое жилье, привлекли помощь друзей, кредитные средства. Мы все соседи по району, большинство очередников из Сухарево.
Напомним, что строительство дома началось в июле прошлого года. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию — июнь 2018 года. Генподрядчик — ОАО «МАПИД».
Фото: Павел Садовский
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