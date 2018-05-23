Очередь у «Минскстроя». Кто пришел за квартирами на Скрипникова по $1100 за «квадрат»?

Кто берет?

На утро 24 мая в очереди за квартирами на Скрипникова стояло 142 человека. Большинство очередников – те, кто не смог урвать заветное жилье в первый раз . Люди отмечают, что дежурить приходится вахтами, пост держится круглосуточно, скандалов и волнений не наблюдалось:

— Список сохранился с прошлой декларации. Сейчас в нем 142 человека, квартир – 95, но у нас очередь дружная, все спокойно, 5 человек уже пошли писать заявления, — пояснил человек со списками.

На вопрос почему люди выбрали эту новостройку, очередники ответила дружно:

— Не пишите только, что мы дураки по большой цене квартиры берем! Мы все местные, с Сухарево, мы любим свой район и хотим в нем жить. Самый главный плюс – месторасположение.

— У меня к этому дому сразу душа легла, я ведь местная, — поддержаладевушка из очереди. – Сейчас же год малой родины, и мы хотим жить на территории своей малой родины.