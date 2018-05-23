Генеральный секретарь ОБСЕ: Мы все должны закатать рукава и заняться работой, чтобы примириться

Все страны должны закатать рукава и заняться работой, чтобы примириться и чтобы с помощью практических мер и диалога пройти этот долгий путь, для чего ОБСЕ готово предоставить многоуровневую платформу. Об этом, выступая на форуме «Минского диалога», который сегодня проходит с участием президента, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

— Со стороны ОБСЕ движение вперед мы видим в неформальных диалогах, чтобы дополнять обычные стерильные дискуссии. Есть вопросы, которые требуют большего внимания. Например, предотвращение военных конфликтов, чтобы они не выходили за пределы территорий. — сказал Гремингер.

Генсек ОБСЕ также упомянул «горячие» точки Восточной Европы, проблемы которых необходимо решать при помощи конструктивного взаимодействия: Приднестровье и Украину. По словам Гремингера, также необходимо учитывать страны, которые оказались в позиции выбора, находящиеся «между двух огней».

— Нам нужно запустить политический импульс, чтобы помочь работать по Минским соглашениям. Думаю, это возможно. В рамках «нормандской четверки» можно сделать так, чтобы мы все двигались в нужном направлении, — отметил Гремингер.

Представитель ОБСЕ также отметил инициативу Хельсинки-2, которая может способствовать более широкому диалогу и поможет встать на путь в сторону европейского сообщества безопасности. Гремингер подчеркнул, что Беларусь является активным игроком в решении конфликтов.

— Беларусь очень активно себя проявила и становится узлом региональной безопасности. Господин президент, я очень вам за это благодарен и за поддержку ОБСЕ тоже, — обратился Гремингер в конце выступления к белорусскому президенту.