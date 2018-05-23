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Карта ВЭФ. Как распределяется 63 триллиона долларов мирового долга по странам
24.05.2018 11:27 — Новости Экономики | Tut.by
Специалисты Всемирного экономического форума составили карту, как распределяется совокупный долг по странам мира. Его общая сумма составляет 63 триллиона долларов.
Сразу оговоримся, что Беларусь на мировой долговой карте из-за относительной мизерности госдолга (на 1 января он составил 16,7 млрд долларов) отсутствует.
Топ-5 стран по доле глобального долга
Топ-5 стран по отношению долга к ВВП
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Беларусь на мировой долговой карте из-за относительной мизерности госдолга (на 1 января он составил 16,7 млрд долларов) отсутствует.
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