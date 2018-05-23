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Украина ввела санкции в отношении двух белорусских предприятий
24.05.2018 11:37 — Новости Экономики | Tut.by
Два белорусских предприятия внесены в обновленный список, попавших под санкции Украины. Список
Согласно опубликованным на сайте президента Украины спискам, для ООО «Мир пива» (Минск) вводится ограничение торговых операций сроком на три года. Для «Мозырского спиртоводочного завода» (Гомельская область) вводится ограничение торговых операций сроком на один год.
24 мая Украина опубликовала синхронизированный с минфином США санкционный список. Он начитывает 756 юридических и 1748 физических лиц.
Из нового списка исключена
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Под ограничение торговых операций попали ООО "Мир пива" и ""Мозырский спиртоводочный завод".
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