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Беларусь поставит Вооруженным силам Казахстана гусеничные пожарные машины на базе Т-72

24.05.2018 11:27 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 24 мая. На 5-й международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018 в Астане 23 мая белорусский и казахстанский спецэкспортеры подписали контракт и меморандум в сфере военно-технического сотрудничества.

Как сообщил БелаПАН представитель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Владимир Лавренюк, "Казспецэкспорт" Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана заключил контракт с белорусским ЗАО "Белтехэкспорт" на поставку казахстанским Вооруженным силам гусеничных пожарных машин ГПМ-72 на базовом шасси танка Т-72.

Пожарная машина ГПМ-72 разработана в кооперации ОАО "140 ремонтный завод" с ООО "Пожснаб" и предназначена для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и базах хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, при тушении пожаров категории сложности 4-го класса. Бронированный корпус шасси защищает экипаж от воздействия энергии взрывов и осколков. Надстройка ГПМ-72 — это мощный комплекс противопожарного оборудования, заключенный в едином корпусе, в котором размещены цистерна на 10.000 литров воды, 1.000-литровый бак для пенообразователя, высокотехнологичные лафетные стволы, автономный дизель для привода мощного насоса и еще 23 наименования различного пожарного инвентаря. Машина оборудована аквамачтой высотой в движении 6 метров (может тушить пожары из-за укрытий,  земляных валов) с установленным на ней стационарным лафетным стволом с дистанционным пультом управления и дополнительной бамперной установкой.

В ходе выставки генеральный директор "Казспецэкспорта" Арман Рамазанов и генеральный директор ЗАО "Белтехэкспорт" Анатолий Окоронко также подписали меморандум о сотрудничестве и обсудили вопросы реализации неиспользуемого военного имущества.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 мая. На 5-й международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2018 в Астане 23 мая белорусский и казахстанский спецэкспортеры подписали...
 
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