|
Национальной академии наук в 2018 году выделят более 10 млн рублей на инновации для АПК
24.05.2018 11:03 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 24 мая. Национальной академии наук Беларуси в 2018 году выделят более 10 млн рублей на создание инноваций для АПК. Как сообщила пресс-служба правительства, это предусмотрено постановлением Совета министров от 22 мая 2018 года № 378.
Согласно документу Совет министров согласился с определением объемов финансирования в текущем году проектов по созданию в Национальной академии наук пилотных инновационных объектов по отработке новейших перспективных технологий, машин и оборудования для агропромышленного комплекса в рамках мероприятий государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016—2020 годы.
Общий объем финансирования составит 10,18 млн рублей, финансирование проектов будет вестись за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий этой госпрограммы.
В перечне проектов, которые будут профинансированы, 12 позиций. Среди них: строительство свиноводческого комплекса (репродуктор первого порядка на 1 тыс. основных свиноматок) в деревне Рассошное Смолевичского района; реконструкция воспроизводственного комплекса РУП "Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси" (селекционно-племенной участок "Изобелино"); создание комплекса для микроклонального размножения и диагностики фитоинфекций картофеля в поселке Самохваловичи Минского района; создание научно-экспериментального производства сухих молочных продуктов и ингредиентов в РУП "Институт мясо-молочной промышленности"; строительство многофункционального универсального хранилища селекционного материала.
Марина Носова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 24 мая. Национальной академии наук Беларуси в 2018 году выделят более 10 млн рублей на создание инноваций для АПК. Как сообщила пресс-служба правительства, это...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)