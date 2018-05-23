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Национальной академии наук в 2018 году выделят более 10 млн рублей на инновации для АПК

24.05.2018 11:03 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 24 мая. Национальной академии наук Беларуси в 2018 году выделят более 10 млн рублей на создание инноваций для АПК. Как сообщила пресс-служба правительства, это предусмотрено постановлением Совета министров от 22 мая 2018 года № 378.

Согласно документу Совет министров согласился с определением объемов финансирования в текущем году проектов по созданию в Национальной академии наук пилотных инновационных объектов по отработке новейших перспективных технологий, машин и оборудования для агропромышленного комплекса в рамках мероприятий государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016—2020 годы.

Общий объем финансирования составит 10,18 млн рублей, финансирование проектов будет вестись за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий этой госпрограммы.

В перечне проектов, которые будут профинансированы, 12 позиций. Среди них: строительство свиноводческого комплекса (репродуктор первого порядка на 1 тыс. основных свиноматок) в деревне Рассошное Смолевичского района; реконструкция воспроизводственного комплекса РУП "Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси" (селекционно-племенной участок "Изобелино"); создание комплекса для микроклонального размножения и диагностики фитоинфекций картофеля в поселке Самохваловичи Минского района; создание научно-экспериментального производства сухих молочных продуктов и ингредиентов в РУП "Институт мясо-молочной промышленности"; строительство многофункционального универсального хранилища селекционного материала.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 мая. Национальной академии наук Беларуси в 2018 году выделят более 10 млн рублей на создание инноваций для АПК. Как сообщила пресс-служба правительства, это...
 
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