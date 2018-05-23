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В январе—апреле жилищное строительство в Минске выросло почти на четверть

24.05.2018 10:02 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 24 мая. В январе—апреле 2018 года организациями всех форм собственности в Минске построено 3.293 новые квартиры (в январе—апреле 2017-го — 2.848), сообщило главное статистическое управление столицы.

Введено в эксплуатацию 235,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 24% больше, чем в январе—апреле 2017 года, на 20,7% больше, чем в апреле прошлого года, и на 65,1% меньше, чем в марте текущего года.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 49,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 21% общего ввода жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 41,5 тыс. квадратных метров (в 4,4 раза больше, чем в январе—апреле 2017 года; в 178,7 раза больше, чем в апреле 2017-го; на 19,5% меньше, чем в марте 2018-го).

В 2018 году в столице планируют построить 720 тыс. квадратных метров жилья, в том числе для состоящих на учете нуждающихся — 120 тыс. В Московском районе должны возвести 218,2 тыс. кв. м, в Первомайском — 155 тыс., в Центральном — 135,9 тыс. Кроме того, начнется освоение территорий в Заводском районе — в границах улиц Шишкина и Кулешова, продолжится жилищное строительство во Фрунзенском районе — в границах улиц Шаранговича и Горецкого.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 мая. В январе—апреле 2018 года организациями всех форм собственности в Минске построено 3.293 новые квартиры (в январе—апреле 2017-го — 2.848), сообщило...
 
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