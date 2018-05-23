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Семашко: Не менее 50% белорусской лесопромышленной техники поставляется на экспорт
24.05.2018 09:57 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 24 мая. Около половины произведенной в Беларуси лесопромышленной техники поставляется на экспорт, сообщил 23 мая заместитель премьер-министра Владимир Семашко во время открытия международной специализированной выставки "Лесдревтех-2018".
"Мы создали свою систему производства машин для ухода за лесом, лесозаготовительных работ. Тем самым решили не только проблему перевооружения нашего лесного хозяйства, но и обеспечили поставки на зарубежные рынки, — приводит слова Семашко пресс-служба правительства. — Поставка такой техники стала одной из основных статей нашего экспорта. Мы экспортируем данную технику прежде всего в Россию, но продукция поставляется и в другие страны ЕАЭС, СНГ, некоторые европейские страны. Не менее 50% продукции, произведенной нашими предприятиями, экспортируется. В дальнейшем этот процент будет увеличиваться, так как мы близки к насыщению собственного рынка этой техникой".
Чиновник также отметил, что за последние годы значительно увеличился объем заготовки и переработки древесины. "Мы получили отдачу от модернизации плитных заводов: сохранили рабочие места и получили положительное внешнеэкономическое сальдо по плитной продукции", — подчеркнул заместитель премьер-министра.
В 2017 году в системе лесного хозяйства было заготовлено почти 18 млн куб. м древесины. "Мы должны выйти на заготовку и переработку 25-27 млн куб. м древесины в год, так как вводим в этом году мощный завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске и, надеюсь, введем завод по производству картона в Добруше", — отметил Семашко.
Международная специализированная выставка "Лесдревтех-2018" проходит 23—25 мая в ТЛЦ "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица (Минский район). Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа отметил, что тематика выставки несколько изменилась: больше внимания уделяется не деревообработке, а технике для лесопромышленного комплекса и лесным хозяйственным работам.
Форум собрал экспертов и представителей компаний лесного сектора из Беларуси, России, Швеции, Финляндии, Польши, Германии и других стран. Представлено более 60 экспонентов. В течение трех дней будут работать стенды всех государственных производственных лесохозяйственных объединений, предприятий "Белгослес", "Беллесэкспорт", Республиканского центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства.
В программе презентация техники и технологий для выращивания и заготовки леса, сбора, доставки и переработки отходов лесозаготовки и деревообработки. Представлено оборудование для лесопосадок, инструменты и средства защиты лесного фонда от вредителей и пожаров, многооперационная лесозаготовительная техника (форвардеры, харвестеры, лесовозы, сортиментовозы, погрузчики и др.). Запланированы встречи с производителями и экспертами, консультации.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 24 мая. Около половины произведенной в Беларуси лесопромышленной техники поставляется на экспорт, сообщил 23 мая заместитель премьер-министра Владимир...
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