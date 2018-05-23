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Лукашенко за мир: Кто из нас собирается умирать завтра? Никто, даже я. Давайте жить, детей растить

24.05.2018 12:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Международные эксперты всегда могут использовать Минск как площадку для переговоров, общения и диалога, а ради мира белорусский президент всегда готов идти за взвешенным экспетным мнением. Об этом Алекснадр Лукашенко заявил, поблагодарив организаторов форума «Минского диалога» за приглашение.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В конце вступительной части сессии, в которой принял участие президент, организаторы форума пригласили Александра Лукашенко на следующий форум. Президент ответил, что всегда открыт и готов принимать участие в диалогах.

— Вы в любое время, всегда можете рассчитывать на Минск только в мирных целях. И если про впечатление от этих минут, проведенных здесь: я уже человек опытный, можно сказать, старой политики президент, многое повидал в этой жизни и, знаете, начало как-то очень впечатлило и настроило на лучшее взаимоотношение между Западом и Востоком. Трудно отодвинуть, подвести черту под тем, что сказано, но надо. Может быть, вынеся за скобки, сможем получить результат, — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что эксперты должны найти какие-то шаги решения конфликтов и подталкивать к ним политиков.

— Вот с этим настроением приезжайте в Минск в любое время с любыми политическими убеждениями. Вам казалось, что в Минск нельзя приехать, потому что здесь не терпят альтернативной точки зрения. Но вы будете приятно разочарованы, побывав здесь, особенно те, кто в первый раз. Здесь как раз не проводят совещания, если нет различных, и даже альтернативных точек зрения. Приезжайте, обсуждайте, если с моей стороны необходимо что-то, скажите, в направлении мира я готов идти: хотите впереди, хотите рядом, хотите — там, — показал назад президент. —  Где скажете, главное, чтобы был мир.

Президент рассказал, что вчера, обдумывая свое поведение на форуме, «и так и сяк думал», что сказать и пришел к одной мысли: все убеждают друг друга как важно, чтобы мир был.

— Вот вы сейчас выйдете на улицу, и в Канаде это можно сделать, очень похожая на нас страна, — обратился президент к представителю НАТО. — Посмотрите вокруг: природа, солнце, воздух хороший, люди довольны, что спокойно и мирно. Неужели кому-то хочется это разрушить? Зачем нам надо, чтобы люди погибали? Давайте сохраним это. Вся беда в том, что нынешнее поколение, да и мое, забыли, что такое война. Мир настолько хрупкий, что один неврный шаг и полыхнет страшная война. И никто не будет говорить о причинах, кто виноват, мы будем убивать друг друга. Зачем? Давайте сделаем для людей и для самих себя, мы же тоже планируем долго жить, кто из нас собирается умирать завтра? Никто, даже я, прожив уже немало. Мы хотим жить, давайте будем жить, детей растить. И в этом направлении надо делать шаги, а не вспоминая, кто что сделал. Я, правда, тоже согрешил, вспомнив, что НАТО продвигалось на Восток. Но давайте сделаем шаг, сначала в Минске, потом в другой столице, третий — в Канаде, даст Бог — в Вашингтоне, — скзал Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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