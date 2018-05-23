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Зиновский про индустриализацию: 4 млрд долларов и топ-100 проектов "потенциально мирового уровня"

24.05.2018 12:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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План новой индустриализации Беларуси, призванный обеспечить выполнение задачи президента по выводу ВВП страны на уровень 100 млрд долларов к 2025 году, включает 1742 инвестпроекта трех ключевых направлений — импортозамещение, совместные проекты с Китаем, проекты по инициативе государства и бизнеса. Об этом заявил министр экономики Беларуси в интервью газете «Беларусь сегодня».


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«В прошлом году ЕАЭС импортировал из третьих стран товаров на 220 млрд долларов. Мы проанализировали структуру этого импорта, отобрали 327 позиций. Это товары, производство которых может быть создано у нас — самостоятельно или в кооперации с зарубежными партнерами», — пояснил Зиновский.

Совместно с Китаем реализовать планируется почти 160 проектов в машиностроении, электронике и электротехнике, оптике и фотонике, микробиологической и фармацевтической промышленности, производстве медицинского оборудования. Министр отметил, что подписать соответствующий межправительственный документ предполагается на импортной выставке в Шанхае в ноябре 2018 года.

Последний блок, около 1200 проектов, — идеи, «привязанные к специфике и профилю конкретного района, построенные на предложениях от органов госуправления и бизнес-сообщества».

Зиновский рассказал про отобранные топ-100 проектов с новыми технологиями, «потенциально мирового уровня».

«Это крупные проекты, которые дадут быстрый эффект и позволят выйти на многие рынки. Они имеют межрегиональный и межотраслевой характер, предполагают создание нескольких новых смежных производств и требуют серьезных инвесторов. Среди них, в частности, можно упомянуть выпуск аппаратов для УЗИ-диагностики, электронных элементов для системы „умный дом“. А еще — создание производства чистого кремния рядом с БелАЭС, 20 различных проектов в сфере энергосберегающего и электрического транспорта и автокомпонентов и многие другие», — рассказал он.

По расчетам экспертов, инвестиции по таким проектам оцениваются минимум в 4 млрд долларов.

«Финансирование — это, конечно, ключевой вопрос. Если говорить о топ-100, то здесь предполагается привлечение преимущественно стратегических иностранных инвесторов. По остальным проектам возможны различные источники. Во-первых, это инновационные фонды и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, а также программы — государственные научно-технические, программа Союзного государства, программа финансирования научных исследований. Во-вторых, заемные ресурсы — средства Банка развития, международных финансовых организаций, китайские и индийские кредитные линии. В-третьих, собственные средства организаций и кредиты банков, ну и, конечно, прямые иностранные инвестиции», — рассказал министр экономики.

 
 
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План новой индустриализации Беларуси, призванный обеспечить выполнение задачи президента по выводу ВВП страны на уровень 100 млрд долларов к 2025 году, включает 1742...
 
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