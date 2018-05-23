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Зиновский про индустриализацию: 4 млрд долларов и топ-100 проектов "потенциально мирового уровня"
24.05.2018 12:57 — Новости Экономики | Tut.by
План новой индустриализации Беларуси, призванный обеспечить выполнение задачи президента по выводу ВВП страны на уровень 100 млрд долларов к 2025 году, включает 1742 инвестпроекта трех ключевых направлений — импортозамещение, совместные проекты с Китаем, проекты по инициативе государства и бизнеса. Об этом заявил министр экономики Беларуси в
«В прошлом году ЕАЭС импортировал из третьих стран товаров на 220 млрд долларов. Мы проанализировали структуру этого импорта, отобрали 327 позиций. Это товары, производство которых может быть создано у нас — самостоятельно или в кооперации с зарубежными партнерами», — пояснил Зиновский.
Совместно с Китаем реализовать планируется почти 160 проектов в машиностроении, электронике и электротехнике, оптике и фотонике, микробиологической и фармацевтической промышленности, производстве медицинского оборудования. Министр отметил, что подписать соответствующий межправительственный документ предполагается на импортной выставке в Шанхае в ноябре 2018 года.
Последний блок, около 1200 проектов, — идеи, «привязанные к специфике и профилю конкретного района, построенные на предложениях от органов госуправления и бизнес-сообщества».
Зиновский рассказал про отобранные топ-100 проектов с новыми технологиями, «потенциально мирового уровня».
«Это крупные проекты, которые дадут быстрый эффект и позволят выйти на многие рынки. Они имеют межрегиональный и межотраслевой характер, предполагают создание нескольких новых смежных производств и требуют серьезных инвесторов. Среди них, в частности, можно упомянуть выпуск аппаратов для УЗИ-диагностики, электронных элементов для системы „умный дом“. А еще — создание производства чистого кремния рядом с БелАЭС, 20 различных проектов в сфере энергосберегающего и электрического транспорта и автокомпонентов и многие другие», — рассказал он.
По расчетам экспертов, инвестиции по таким проектам оцениваются минимум в 4 млрд долларов.
«Финансирование — это, конечно, ключевой вопрос. Если говорить о топ-100, то здесь предполагается привлечение преимущественно стратегических иностранных инвесторов. По остальным проектам возможны различные источники. Во-первых, это инновационные фонды и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, а также программы — государственные научно-технические, программа Союзного государства, программа финансирования научных исследований. Во-вторых, заемные ресурсы — средства Банка развития, международных финансовых организаций, китайские и индийские кредитные линии. В-третьих, собственные средства организаций и кредиты банков, ну и, конечно, прямые иностранные инвестиции», — рассказал министр экономики.
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План новой индустриализации Беларуси, призванный обеспечить выполнение задачи президента по выводу ВВП страны на уровень 100 млрд долларов к 2025 году, включает 1742...
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